iOS 17再升級　3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

▲iPhone更新iOS16。（資料圖／記者許力方攝）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果發表iOS 16版本時，只支援iPhone8以上的機型，一口氣淘汰了5款舊iPhone，最新爆料則指出，預計明年推出的iOS 17版本，會再淘汰iPhone 8、iPhone 8 Plus 、iPhone X。

根據《Lifewire》報導，iOS 17預計在2023年6月發布，最新爆料稱到時會再淘汰3款舊iPhone機型，可能是因為規格配置和升級條件不符合。

▲iOS 16功能。（圖／翻攝蘋果官網）



報導指出，蘋果明年可能會發布AR／VR頭盔頭戴式智慧裝置，並將AR聊天應用導入iMessage，若如傳言所說，iOS 17系統最低要求將從A12 晶片起跳，淘汰了iPhone 問世十週年的特別紀念版「iPhone X 」。

爆料另也指出，蘋果為了符合歐盟規定，正準備對App Store啟動大幅度的變革，推測在iOS 17上推出，可能不排除蘋果對第三方App開放更多iOS功能，包括瀏覽器引擎和NFC。