iOS 17再升級　3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

▲iPhone更新iOS16。(資料圖/記者許力方攝)



記者崔子柔/綜合報導

蘋果發表iOS 16版本時,只支援iPhone8以上的機型,一口氣淘汰了5款舊iPhone,最新爆料則指出,預計明年推出的iOS 17版本,會再淘汰iPhone 8、iPhone 8 Plus 、iPhone X。

根據《Lifewire》報導,iOS 17預計在2023年6月發布,最新爆料稱到時會再淘汰3款舊iPhone機型,可能是因為規格配置和升級條件不符合。

▲iOS 16功能。(圖/翻攝蘋果官網)



報導指出,蘋果明年可能會發布AR/VR頭盔頭戴式智慧裝置,並將AR聊天應用導入iMessage,若如傳言所說,iOS 17系統最低要求將從A12 晶片起跳,淘汰了iPhone 問世十週年的特別紀念版「iPhone X 」。

爆料另也指出,蘋果為了符合歐盟規定,正準備對App Store啟動大幅度的變革,推測在iOS 17上推出,可能不排除蘋果對第三方App開放更多iOS功能,包括瀏覽器引擎和NFC。

According with my resource, Apple is working on a new version of iMessage completely renewed. New home, chat rooms, video clips, and new chat features in AR. It should be released next year along with the new headset #Apple #AppleAR #iMessage pic.twitter.com/Wp2WT8apNX