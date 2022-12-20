營地山崩活埋百人！搜救犬立功找出6具遺體　連4天穿梭泥地累倒了

▲搜救犬投入露營地山崩搜救，4天來陸續找到6具遺體。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州一處露營地16日發生山崩，導致近百人遭到坍方土石活埋，當局連續4天日夜搜救後，已陸續救出61人，24人不幸罹難，目前仍有9人失蹤。當地警消除了投入大量人力外，也派遣許多搜救犬進場搜索，而這些小小尖兵也不負眾望，至今已協助找出6具遺體。

根據馬來西亞《中國報》報導，雪蘭莪州峇冬加里（Batang Kali）16日凌晨發生山崩，導致現場94位正在露營的民眾遭到活埋，馬來西亞警消獲報後，第一時間就動員大量人力、車輛及救援工具趕赴救援，同時出動的還有數隻訓練精良的搜救犬。

▲馬來西亞山崩24死，汪星人加入搜救立大功。（圖／路透社）

搜救犬隊伍16日抵達後立刻分批投入救災，連續4天不斷穿梭在泥濘潮濕的黃土中搜尋，原本白白淨淨的毛髮弄到全部沾染泥漿，甚至有一隻名叫Grouse的搜救犬因此累到昏倒，不過牠們的努力也有成果，陸續找到被土石掩埋的6具罹難者遺體。

雪州消防局主任拿督諾阿占19日特別讚揚搜救犬在這次事件中的表現，在投入搜救的第一天就找到被掩埋的遺體，第二天更一口氣搜出另外3具遺體，至今已協助找出6具遺體。他說，每隻搜救犬都會輪流搜索30分鐘，完成工作後一定會讓狗狗們休息，交由其他休息好的搜救犬繼續任務。

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