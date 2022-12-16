金門防疫量能不足　官員：小三通宜「分階段開放」

▲指揮中心指揮官王必勝13日赴金門視察。（圖／指揮中心提供）



記者陳家祥／台北報導

小三通開放與否近來掀起熱議，考量到中國疫情狀況不明朗，防疫指揮官王必勝日前到金門視察防疫作業及醫療服務量能，盤點金門醫院最多僅能收治52床、加強型防疫旅館最大容納人數僅50到60人。對此，官員就直言，金門的防疫量能，其實相當不足，「以現在中國疫情蓋牌的狀況下，小三通應審慎評估，再分階段開放」。

指揮中心日前表示，指揮官王必勝前往衛生福利部金門醫院視察，由院長王世典說明收治中重症確診個案醫療量能因應整備情形。依據最新專責可收治病人數規範，金門醫院於今年11月3日調整專責床數後，目前共設有32床專責病房、含負壓隔離病房4床，收治住院對象主要為「中重症確診患者」，以及「因其他疾病經醫師評估有住院治療必要之確診者」。

另外，針對輕症確診者設置的「加強型防疫旅館」，可提供「高風險」或「無住院需要但不符合居家照護條件之確診者」照顧需求，實際最大收案容納人數約可達50到60人。

指揮中心說明，金門醫院制定有傳染病緊急應變計畫，因應COVID-19法定傳染病需求啟動階段式清空收治計畫，最大收治量能可達52床（含負壓隔離病房4床）。

對於其規劃及院所全體同仁的努力，王必勝予以肯定，金門醫院也將持續視疫情變化調整後續COVID-19確診通報與領藥流程，維持病床週轉率，並加開門診及疫苗接種事宜，提升金門地區民眾醫療可近性及免疫保護力。

王必勝也特別到金門水頭港，聽取金門縣政府與疾病管制署臺北區管制中心說明入境通關動線、旅客發燒篩檢、快篩試劑發放作業、有症狀旅客唾液採檢場地及環境清消作業、有呼吸急促或生命徵象不穩定之個案後送金門醫院就醫處置、入境有疑似症狀旅客，可由防疫車輛接送等流程與整備情形。

王必勝強調，金門縣政府雖已於今年3月完成相關演練，惟作為港埠主管機關，應隨邊境防疫指引適時辦理跨機關之實兵演練，通盤檢視、儘早發現缺失，檢討並滾動修訂每個作業環節，以改善通關阻礙，降低各項緊急突發狀況事件發生機會，兼顧防疫安全與通關便利性。