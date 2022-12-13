　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣岱反擊館長：你捐款幾百萬「我在照顧確診患者」　感謝館董

▲館長陳之漢（左）、醫師吳欣岱。（圖／翻攝自館長直播、吳欣岱臉書）

▲館長質疑自己捐款幾百萬幫助台灣時，吳欣岱醫師人在哪裡。（圖／翻攝自館長直播、吳欣岱臉書） 

記者林彥臣／綜合報導

館長近期槓上基進黨吳欣岱等政治人物，在11日的直播中還當場點名怒嗆「我捐幾百萬在幫台灣的時候，你們在哪裡」、「出錢幫台灣這麼多事，難道政府政策有誤，我不能講嗎」。對此吳欣岱也在臉書發文反擊館長表示，當館長捐款的時候，她正在照顧確診病患。

吳欣岱發文指出，「館長說他捐幾百萬幫忙台灣的時候，我在哪裡？我在上班啊……該做什麼，就做什麼。可能還有用到你捐的防疫物資在第一線照顧確診患者呢，感謝館董」。

▲▼吳欣岱醫師在臉書PO出照片。強調當疫情發生的時候，自己正在第一線照顧確診病患。（圖／翻攝自吳欣岱＠台灣基進）

▲吳欣岱醫師在臉書PO出照片。強調當疫情發生的時候，自己正在第一線照顧確診病患。（圖／翻攝自吳欣岱＠台灣基進）

吳欣岱表示，館長說他捐那麼多錢不能批評政府？其實不捐錢也可以批評政府啊，「現在又沒有人報警抓你。只是點出雙標，就被你威脅要告的都是別人吧？不要講話那麼沒邏輯好不好？」

吳欣岱說，「難不成你捐幾百萬，就可以在員工要性侵別人失敗之後說『老二又沒放進去不算性侵』喔？還是你捐幾百萬之後，就可以跟大徒弟開直播恐嚇別人『小心一點，不然就直接包一包起來？』幾百萬就能耍流氓，難怪很多黑道都轉型開直播賣東西。」

吳欣岱反問館長，「你到底是痛恨所有的黑道，要來討論制度性掃黑，還是只討厭你跟怯戰神（指黃國昌）討厭的那幾個，其他的黑道都不會欺負窮人？捐錢很厲害啊我很佩服，如果不要恐嚇別人跟雙標我就更佩服了，昨天發了黑道治國的議題討論影片，也歡迎你看啊。」

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／高雄輕軌又出包！　列車停駛
快訊／陸暫停台灣食品進口　國台辦發聲
快訊／龍邦遞狀要求全家股票復原　泰山證實「收到法院通知」
「媽姊狂領助理費」　女議員詐985萬
中信兄弟宣布不續約球員名單　釋出5球員
快訊／台中少年幫討債「被砍到爆頭」　超深血痕曝！
世足主題曲《Waka》最經典！一票人搖頭　點名1神曲
10年內「遺失第3次護照」　結果慘了
快訊／館長槍擊案最新進度！檢再起訴2人：沒不敢辦
明更冷雨更多！「剩6°C」時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨敗選檢討　縣市總幹事揭：抖音、認知失調、傲慢失去年輕人

吳欣岱反擊館長：你捐款幾百萬「我在照顧確診患者」　感謝館董

翻盤無望！蘇清泉質疑票數有誤「要求保全證據」　高分院駁回抗告

周玉蔻反對中央禁用抖音　籲台人「一起玩」：舉辦兩岸創意大賽

推線上點餐惹議！周玉蔻要綠委監督數發部　高嘉瑜先響應：傻眼至極

蘇貞昌去留異音多　何志偉指「時間問題」：他現在應該覺得很冷

喊「票投國民黨台灣變香港」沒意義　藍軍轟吳怡農：從頭到尾都在騙

台獨聯盟民調7成挺役期延長　趙少康點名賴清德：非要送青年上戰場？

參選議長3人曾列「治平對象」　朱立倫批：民進黨烏賊戰！

國民黨質疑幫吳怡農造勢　外交部斥惡意攻擊：憑空捏造指控

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

男女同志網戀2個月閃婚　接吻放閃❤尪興奮捧臉

民進黨敗選檢討　縣市總幹事揭：抖音、認知失調、傲慢失去年輕人

吳欣岱反擊館長：你捐款幾百萬「我在照顧確診患者」　感謝館董

翻盤無望！蘇清泉質疑票數有誤「要求保全證據」　高分院駁回抗告

周玉蔻反對中央禁用抖音　籲台人「一起玩」：舉辦兩岸創意大賽

推線上點餐惹議！周玉蔻要綠委監督數發部　高嘉瑜先響應：傻眼至極

蘇貞昌去留異音多　何志偉指「時間問題」：他現在應該覺得很冷

喊「票投國民黨台灣變香港」沒意義　藍軍轟吳怡農：從頭到尾都在騙

台獨聯盟民調7成挺役期延長　趙少康點名賴清德：非要送青年上戰場？

參選議長3人曾列「治平對象」　朱立倫批：民進黨烏賊戰！

國民黨質疑幫吳怡農造勢　外交部斥惡意攻擊：憑空捏造指控

男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹有疙瘩：該怎麼調適？

快訊／高雄輕軌又出包！草皮過高捲入車底　五權國小站停駛中

小S合體蔡康永！　「其實可以算了」洩心聲…網激動：新合作嗎？

民進黨敗選檢討　縣市總幹事揭：抖音、認知失調、傲慢失去年輕人

快訊／陸暫停台灣食品進口　國台辦批：民進黨故意抹黑

龍邦遞狀要求全家股票復原　泰山證實「收到法院通知」

性感網美剛滿21歲　驚傳「車禍喪命」！好友悲痛證實

鬧烏龍！KID牽錯老婆手　峮峮在旁全直擊笑瘋：牽成路人

吳欣岱反擊館長：你捐款幾百萬「我在照顧確診患者」　感謝館董

典典寶寶登封面萌翻！遺傳趙小僑基因「看鏡頭秒微笑」五分鐘收工

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

政治熱門新聞

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

館長開罵吳欣岱、王浩宇：我捐錢幫台灣　你們在哪裡

高虹安摸頭助理傳被打臉！　檢事官尪嗆爆：會有罪的是妳

快訊／陳玉珍明返台！　曝光與中磋商小三通、金酒遭禁結果

數位發展部成點餐平台？　網友怒轟「浪費錢」：別拿火箭打蟑螂

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

挺義務役役期延長　吳怡農拋4主張強化國防

柯文哲高喊「我自由了」　尾牙飆歌又自爆：下禮拜要K人

侯友宜談2024「藍白合體」？　柯文哲插話「好好做代誌」

挺徐巧芯戰立委！鍾沛君：守舊文化須革新

新竹市政府今年沒跨年活動　高虹安：讓許多人失望了

TVBS民調王鴻薇領先！　他轟吳怡農打法雜亂：「這事」恐釀逆風

柯文哲2024總統戰隊曝光！　有意找「黃珊珊」接民眾黨秘書長

更多熱門

相關新聞

問吳欣岱1句嗆爆！館長等開庭「看她支支吾吾答辯」

問吳欣岱1句嗆爆！館長等開庭「看她支支吾吾答辯」

館長近期槓上「美女醫師」台灣基進黨的吳欣岱，雙方幾度隔空交火。兩天前，館長在直播時再度開嗆，反問吳欣岱，說他員工有前科的證據在哪，更喊話「就是要讓社會大眾看清楚，她支支吾吾的樣子。」

館長開罵吳欣岱、王浩宇：我捐錢幫台灣　你們在哪裡

館長開罵吳欣岱、王浩宇：我捐錢幫台灣　你們在哪裡

柯P讚局處首長被留很優秀　她酸：是蔣萬安沒有號召力

柯P讚局處首長被留很優秀　她酸：是蔣萬安沒有號召力

中國禁台灣貨　館長怒批民進黨1點：合理嗎

中國禁台灣貨　館長怒批民進黨1點：合理嗎

館長要告焦糖　被指黑道控制媒體

館長要告焦糖　被指黑道控制媒體

關鍵字：

館長吳欣岱

讀者迴響

熱門新聞

員工突失控「對草爺狂飆三字經」！

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

台YTR赴日洗泡泡浴激戰小姐！揭「3大超狂密技」

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

邵庭東京住飯店「巨量娃娃放床上」期待神服務挨批

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面