吳欣岱反擊館長：你捐款幾百萬「我在照顧確診患者」　感謝館董

▲館長質疑自己捐款幾百萬幫助台灣時，吳欣岱醫師人在哪裡。（圖／翻攝自館長直播、吳欣岱臉書）

記者林彥臣／綜合報導

館長近期槓上基進黨吳欣岱等政治人物，在11日的直播中還當場點名怒嗆「我捐幾百萬在幫台灣的時候，你們在哪裡」、「出錢幫台灣這麼多事，難道政府政策有誤，我不能講嗎」。對此吳欣岱也在臉書發文反擊館長表示，當館長捐款的時候，她正在照顧確診病患。

吳欣岱發文指出，「館長說他捐幾百萬幫忙台灣的時候，我在哪裡？我在上班啊……該做什麼，就做什麼。可能還有用到你捐的防疫物資在第一線照顧確診患者呢，感謝館董」。

▲吳欣岱醫師在臉書PO出照片。強調當疫情發生的時候，自己正在第一線照顧確診病患。（圖／翻攝自吳欣岱＠台灣基進）



吳欣岱表示，館長說他捐那麼多錢不能批評政府？其實不捐錢也可以批評政府啊，「現在又沒有人報警抓你。只是點出雙標，就被你威脅要告的都是別人吧？不要講話那麼沒邏輯好不好？」

吳欣岱說，「難不成你捐幾百萬，就可以在員工要性侵別人失敗之後說『老二又沒放進去不算性侵』喔？還是你捐幾百萬之後，就可以跟大徒弟開直播恐嚇別人『小心一點，不然就直接包一包起來？』幾百萬就能耍流氓，難怪很多黑道都轉型開直播賣東西。」

吳欣岱反問館長，「你到底是痛恨所有的黑道，要來討論制度性掃黑，還是只討厭你跟怯戰神（指黃國昌）討厭的那幾個，其他的黑道都不會欺負窮人？捐錢很厲害啊我很佩服，如果不要恐嚇別人跟雙標我就更佩服了，昨天發了黑道治國的議題討論影片，也歡迎你看啊。」