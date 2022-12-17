金廈大橋建設促進會理事長出爐！　不排除發起公投促成建橋

▲金門縣金廈大橋建設推動促進會17日正式成立。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

「金門縣金廈大橋建設推動促進會」17日上午召開第一屆第一次會員大會正式成立，並選出前金門縣議員陳滄江為創會理事長。金門縣長當選人陳福海到場祝賀促進會成立，他致詞表示金廈大橋之推促，應超越政治之羈絆，以發展金門民生經濟為主軸，必要時可舉辦縣民連署，或於2024年以公投展現金門人盼望興建金廈大橋之民意。

陳福海說，正如台北市長柯文哲今年6月跨海到金門為該黨「金門聯絡處」主持揭牌時所言，金門的問題，金廈大橋蓋起來，就可解決了百分之八十。金廈大橋就如兩岸通水，也是經過陳滄江等諸多民意代表建言及歷任金門縣長陳水在、李炷烽、李沃士等不斷努力之推動，才有後來他於前任縣長時的兩岸正式通水。以兩岸現今氛圍，只要走出這一步，他相信這座橋不會還要再等太多年。

▲陳滄江（圖中）當選金廈大橋建設推動促進會創會理事長；陳福海準縣長（圖左）到場祝賀。（圖／記者林名揚翻攝）

陳福海表示，金廈自古交流密切，交通與經濟等均為共同生活圈，相信興建金廈大橋也是金門人共同心願。今天成立金廈大橋建設推動促進會是歷史的一刻，他有幸恭逢其盛，25日上任縣長後，一定全力來協助。政府資源有限，民間力量無窮，縣政府會與金廈大橋建設推動促進會及所有關心金門將來代代子孫的人連結在一起，共同努力促成共同目標。

陳滄江理事長認同陳福海的「拋開政治，以發展金門民生經濟為主的建橋訴求」，並表示，金廈大橋建設推動促進會的成立，是為金門人的共同心聲點火，接著將廣泛徵詢各界意見、禮聘專業顧問、召開公聽會、製作說帖遊說中央各黨派支持，最終是爭取兩岸主管機關認同，達成建橋目標。

為了凝聚海內外金門人共識，該促進會不排除發起金門人的「籲請興建金廈大橋公民連署」；並考慮建請金門縣政府與縣議會，發動2024年結合總統大選一併舉辦「同意興建金廈大橋與否公投」，訴諸民意，以達建橋目標。

首屆金廈大橋建設推動促進會理監事名單，理事長陳滄江；常務理事翁國團、林金量；理事翁立奇、陳明泰、莊水池、王振利、許燕輝、葉錦湖、翁炳信、林茂林、王艷萍、陳松泉、楊耀祖、李德毓；常務監事吳增允；監事李根遠、許清泉、廖明隆、蔡建偉。

▲金門縣金廈大橋建設推動促進會17日正式成立。（圖／記者林名揚翻攝）

陳滄江表示，或許在目前兩岸關係不是很良好的當下來推動金廈大橋是否合宜，會招致一些評價及異議，也有些社會人士以國安問題來反對推動建橋的構想，甚至有些人士以若未來兩岸發生戰爭，金廈大橋所將帶來的危險來質疑。

陳滄江說，過去一甲子，兩岸關係可曾一直都很融洽？但是兩岸自1949年的軍事對峙到之後的開放老兵返大陸探親、兩岸直航、兩岸小三通，兩岸通水等，都是隨著時空背景的不同而一一的落實。金廈大橋建設促進也不是一年半載可以實現，正如同兩岸通水乃二三十年前經過地方民代及人士點火才一步一步的向前走，逐步的實現夢想。

他強調，現在來成立金廈大橋建設促進會的主要用意，也是要效法前人，扮演一個政策議題點火的角色，希望有朝一日，經由鄉親萬眾一心的努力下，金廈大橋也能像金門大橋一樣早日完工來縮短兩岸的距離，提升經濟民生，造福兩岸人民。