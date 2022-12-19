逛全聯突遭7警包圍搜身！他質疑非法盤查怒告　通霄分局回應了

▲有民眾投訴自己逛全聯時，突然被7警包圍，並遭遇不法盤查。（圖／民眾提供）

記者蔡文淵、翁子皓／苗栗報導

有民眾向《東森新媒體ETtoday》記者投訴，表示自己在苗栗苑裡某全聯遭7名員警包圍盤查，還未經同意遭搜身，褲子口袋的辣椒噴霧器也被拿出。對此，通霄分局回應，警方獲報有男子持長條形可疑器械，經盤查發現該器械為辣椒噴霧器，排除危害後已放行，當事人因感受不佳已提告，警方將靜待司法調查釐清。

該名當事人表示，今年11月24日他到苗栗苑裡鎮逛老街，大約在下午5點半時到全聯休息，不料，一名員警帶著六名部下衝進店內將他包圍，並要求他出示身分證，他不斷詢問員警「怎麼了」，但員警不願表達來意，只是一再重複要他拿出身分證。

當事人表示當時警方人多勢眾，他無法多做反抗，結果有名員警趁他在翻找身分證時，未經同意直接對他搜身，拿走他放置在褲子口袋內用於防身的辣椒噴霧器，他指出警方此舉不但違反警察盤查程序，也觸犯妨害自由罪第307條。

當事人又說，警方盤查完他的身分後，帶隊的員警才說明來意，問當事人剛才是不是有搭訕女生？他回答「沒有」，並跟警方說如果不相信可以去調閱監視器，結果警方仍持續包圍他，不讓他離開，也不去調閱監視器，還一直訓斥他不准騷擾女性。

當事人又說，他受不了這種憑空抹黑，只好一再主張自己的權利，大聲要求警方去調閱監視器還他清白，結果遭其中一名員警白眼，帶隊員警也對他這個要求完全無視，最後在忍無可忍之下，當事人直接大喊「你們這是非法盤查，我要錄影自保」，接著逃離警方的包圍打開手機錄影，這時員警才解除包圍離開，之後他跟在警方後面，想確認他們是不是真的有去調閱監視器，結果好幾名員警發現被跟之後，轉過身來瞪他。

當事人表示，他實在不服氣，隔天衝到苑裡分駐所質問警方，為何用這麼大陣仗警力盤查他，有查到他犯了什麼罪嗎，當時所內的長官回答當晚是有人打110報案，警方查過監視器才發現是烏龍一場，但還是不認為昨晚那些員警的行為是非法盤查。

當事人還說，苗栗縣警察局督察室一開始承諾會調查此案，而且會在7至10天內打電話通知他調查結果，但是他等了半個月都沒接到電話，只好主動打去詢問，結果警方竟然說因為他已對員警提告，所以警方要等判決出來再做行政懲處，而且因為已提告，所以警方也不再調查這個事件，他之後有致電給承辦員警詢問，員警表示就他所知當晚有一名女學生打電話給110，說懷疑有人在跟蹤，苑裡分駐所員才會跑來盤查當事人，但是事後調閱監視器也發現當事人很正常的在逛全聯，確實什麼都沒做。

當事人認為，當時再過兩天就是大選，警力光是要維持基本勤務應該就已經非常緊繃，不太可能為了性騷擾、跟騷等級的報案出動大批人力，而且當晚那些員警是一進全聯就鎖定他的位置和長相，讓他懷疑報案人有偷拍他的照片，而且報案內容不只是懷疑他跟蹤她，而是講了更誇張的抹黑與栽贓。

對於該起事件，通霄分局初步回應，11月24日傍晚接獲報案，指稱苑裡全聯賣場出現神態可疑男子，疑似持有長條形可疑器械，因鄭捷事件影響，警方不敢大意，於是派優勢警力前往處理，到達後按程序盤查該名男子，起初該名男子並未完全配合盤查，警方將外露手把的器械拿起來看，結果是大型辣椒噴霧器，溝通後，當事人同意出示噴霧劑及手機，警方排除危害後已按規定放行。盤查過程造成當事人感受不佳，當事人已經提告，通霄分局也按規定受理，靜待司法調查釐清。