獨／12天前薪水全押阿根廷奪冠！他爽捧回34萬　身分揭曉

▲一名40歲阿根廷鐵粉7日拿出6萬預測阿根廷奪冠，最終捧回34萬5000元。（圖／何昱奇提供）

記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

2022世界盃落幕，最終冠軍賽由阿根廷捧起大力神盃，這波熱潮也帶動許多台人下注運彩，就有一名40多歲、從商男性是阿根廷鐵粉，7日拿出6萬的月收入，預測阿根廷會奪冠，最終以5.75倍的賠率抱回34萬5000元，幫自己領年終。

本屆冠軍賽相當精彩，直到最後PK賽才由阿根廷奪下冠軍，讓球迷們看得相當過癮。中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇形容「宛如奧斯卡劇本」，驚嘆阿國、法國雙方在冠軍賽的表現。

何昱奇指出，外界都以為昨日比賽正賽時間踢和，運彩咬到賭客投注「不讓分（主、客隊正賽時間獲勝）」的部分，運彩有大賺錢，其實不然，因有更多玩家在賽前選擇押注「全場大分」、「半場大分」，以及「主場大分」、「客場大分」這幾種玩法，導致雖然運彩意外咬到「不讓分」，卻因「大分系列」虧了一筆。

何昱奇透露「這次運彩賠了不少錢」，昨日冠軍賽運彩銷售額約9億元，但支出則為約12億元，等於輸了3億元；他也說，幸好昨天雙方沒有在正賽時間多踢進球，因若在正賽雙方比數（無論哪方）比數為3：2、2：3，或是3：3，賠率飆到4、50倍，根據昨天全台下注人數，運彩可能會再多吐出8億元。