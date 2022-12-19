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大陸 大陸焦點 特派現場

陸年輕人流行「交嘴友」　只「接吻」不戀愛也不上床

▲親吻,親,親額頭,親手,吻額頭,吻手。（圖／視覺中國）

▲「嘴友」成最新流行。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸社交平台上最近有不少年輕人在徵「嘴友」，指的是一種「只接吻，不戀愛」的關係。心理健康教育專家認為，「嘴友」的出現，代表著有些年輕人想要親密關係，但又害怕真正的戀愛，也不敢追求純粹的性。

根據《澎湃新聞》報導，「嘴友」也有人叫「吻友」，指的是雙方約定只接吻，但不建立戀愛關係，除了相約接吻以外，互相不能干涉、介入彼此的生活，且任何一方隨時可以終止這種關係。

一名有過「嘴友」關係的年輕人透露，他嚮往一段真正的戀情，但由於多種因素，現在沒辦法進入戀愛關係，「嘴友」於是成為了一種替代選擇。同時，這些年輕人也會嚴格區分「嘴友」與戀愛關係，不會隨便讓「嘴友」轉變為戀人。

南京大學心理健康教育與研究中心原主任費俊峰認為，這些年輕人想要親密，但又害怕真正的戀愛，有很多的擔心，擔心自己處理感情的能力，也不敢追求純粹的性，「這裡面有道德的束縛，擔心性的風險，也怕自己走心而對方沒有認真投入。」

畢業於某所名校的陳鵬（化名）透露，自己是被動成為「嘴友」的，與對方是同學，認識很久，也有身體上的接觸，但是一直沒有確定穩定的戀愛關係，「直到畢業前夕，很快就要告別了，我親吻她，她沒有拒絕。」

陳鵬覺得，在兩人的關係中，對方佔據了主導，他向女同學表白，兩人也以男女朋友關係相處過一周，但對方很快說他們之間不合適，想繼續以朋友關係相處，他答應了。

陳鵬還說，對方覺得要維持一段男女朋友之間的親密關係，是一種精神上的負擔，當時無暇處理，但同時，對方又願意和他頻繁見面、聊天，也不排斥拉手、擁抱、親吻等一些親密行為。

陳鵬曾再次表白過，希望確立戀愛關係，但對方還是拒絕了，最終，只好接受了女同學提議，以「有親密接觸的朋友」關係繼續相處，他願意的理由是，「對方非常漂亮，並且是自己喜歡的女孩子。」

畢業後，陳鵬嘗試和女同學建立長久聯繫，甚至表示可以去對方的城市，兩人一起發展，但女同學不再回他的訊息。這段關係結束後，陳鵬發現自己可以接受「不談戀愛，只接吻」的相處模式，即使對方不再是自己所鍾情的那位女同學。

從事網路產業的王小雨（化名）也說，她常參加聚會、酒局，在心情好、氣氛到位時，可能會選擇進入一段「嘴友」關係。王小雨說，她最近一次「嘴友」經歷，是她跟一群人去看遊戲總決賽，看見一名英俊的男子，交談後發現對方是老鄉，關係很快拉近，但比賽結束後，她就不再留戀這種關係。

在王小雨看來，在一些特定社交場合，找到「嘴友」是體現她魅力值的一種指標， 「我就是喜歡全場看起來最優秀的男生眼裡有我，這能滿足我的虛榮感。」

但王小雨也強調，自己不沉迷這種社交場合的「捕獵」，這只是發生在特定情境裡的偶然動作，不能影響自己日常生活。

王小雨還說，她把「嘴友」和戀愛分得很清楚，絕不會允許「嘴友」關係轉變為「男女朋友」關係，「既然約定好到接吻為止，我就不會再有任何接下去的動作。」

對於「嘴友」現象的出現，費俊峰分析指出，一，可能跟疫情有關，年輕人缺少線下跟異性接觸交流的機會，不利於他們正常交友戀愛；二，可能也與「卷」的大環境有關，因為喜歡一個人需要付出很多，很累，而現在學習、工作已經卷得太厲害了，很多年輕人已經沒有力氣談戀愛，都說自己過得挺好的，但人的一些基本需求是客觀存在的，這讓本該慢慢談的戀愛變得十分快餐化、可得化。

費俊峰繼續提到，三、也有自身的原因，很多年輕人在學生階段過得比較壓抑，該戀愛的階段沒有異性接觸戀愛的體驗，對親密關係好奇，但沒有合適的對象，「年輕人比較關注社交平台，而社交平台有很多這種新的交友戀愛方式內容，吸引了一些年輕人去嘗試。」

費俊峰還說，「一些人對親密關係既嚮往又恐懼，所以選擇了一個更有掌控感的方式，因為在傳統觀念中，只要沒有發生性關係，還是純潔的。」

對於「嘴友」存在的風險，費俊峰表示，「嘴友」所帶來的隨意口腔接觸可能會傳染疾病，也可能被人騙財騙色，「嘴友」不是真正的戀愛體驗，沒有責任感，這說明缺乏進入親密關係的真正的勇氣，對自己的不自信，對別人的不信任，「這也是一種自我傷害，因為對自己身體不尊重，把自己的身體變成了一個工具和物，這種交友戀愛觀是有問題的。」

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