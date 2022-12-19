　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

草莓控必收！大潤發草莓季「10款甜點」一路開吃到3月

▲▼大潤發草莓季來了，一口氣推出10款甜點，一路吃到3月。（圖／業者提供）

▲大潤發草莓季來了，一口氣推出10款甜點，一路吃到3月。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

每到冬天最讓人少女心噴發的就是草莓！大潤發草莓季將於12/22開跑，一次祭出10款夢幻草莓甜點，讓人一路開吃到3月底，售價從25元~180元，數量有限，售完為止。

大潤發已販售超過10年以上的草莓季甜點，受到消費者喜愛歷久不衰，近3年都有超過300萬元以上的業績。今年共推出10款草莓甜點，皆使用本土在地大湖草莓作為原料，其中3款為新品。

▲▼大潤發草莓季來了，一口氣推出10款甜點，一路吃到3月。（圖／業者提供）

▲▼「草莓慕斯杯」、「草莓蛋糕捲」都是此波新品。（圖／業者提供）

▲▼大潤發草莓季來了，一口氣推出10款甜點，一路吃到3月。（圖／業者提供）

像是「草莓慕斯杯」有著乳酪、布丁、草莓、果凍，打造多層次的口感與色澤，優雅的美感，猶如置身時尚甜點店。而內外兼具的「草莓蛋糕捲」柔軟的蛋糕體，捲入特調草莓奶油，加入草莓蒟蒻和草莓丁，外表淋上草莓巧克力醬。

除了草莓新品，也有「熱帶水果慕斯杯」加上熱帶水果慕斯與果凍，別有風味。而草莓控口袋清單也必收網美系的「草莓塔」，使用天然奶油製作的酥鬆塔皮，夾入卡士達奶油餡與滿滿的草莓，完美結合。

▲▼大潤發草莓季來了，一口氣推出10款甜點，一路吃到3月。（圖／業者提供）

▲「熱帶水果慕斯杯」加上熱帶水果慕斯與果凍，別有風味。（圖／業者提供）

▲▼大潤發草莓季來了，一口氣推出10款甜點，一路吃到3月。（圖／業者提供）

▲草莓北海道牛奶蛋糕口感濃郁。（圖／業者提供）

若是喜愛口口滿餡，則有鬆軟戚風蛋糕填入滿滿牛奶奶霜餡的「草莓北海道牛奶蛋糕」、「草莓泡芙」。想追求清新口感，則推薦有淡淡牛奶香氣的「草莓奶酪」，搭配大湖新鮮草莓的提味，帶給消費者滿滿的粉紅泡泡。

▲▼大潤發草莓季來了，一口氣推出10款甜點，一路吃到3月。（圖／業者提供）

▲追求清新口感，則推薦有淡淡牛奶香氣的「草莓奶酪」（圖／業者提供）

除了草莓甜點，新鮮盒裝草莓也相當受歡迎，近2年皆可賣出百萬元的好成績，12/22~2023/1/4，推出台灣大湖二號草莓原價109元/盒，特價89元/盒，幫冬季餐桌點綴粉紅浪漫風景。

另外，草莓控也可以把握人氣手搖飲品牌「Share tea 歇腳亭」的草莓季，2款人氣絕美草莓飲品重磅回歸，每杯都用了10顆新鮮草莓入茶，其中「鮮奶莓酪蒂」還層層堆疊手工奶酪、草莓鮮果泥搭配香醇牛奶，口感濃郁好喝；另一杯「蓋士莓莓鐵觀音」則是選用黃金翠綠茶作為基底茶，搭配特製鐵觀音茶凍、草莓鮮果泥，最後再淋上現打芝士鹹奶蓋，即日起於全門市開喝，至12月22日前杯杯還有現折5元優惠。

▲歇腳亭2款草莓手搖飲回歸，每杯都喝得到10顆新鮮草莓。（圖／Share tea 歇腳亭提供）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
獨／1個月薪水全押阿根廷奪冠！　他爽捧回34萬
阿根廷女球迷嗨到「露奶狂搖」！　恐要坐牢
快訊／全家茶葉蛋調漲！　每顆13元
柯文哲3天噴掉8300萬二備金「救命錢」　自認「低估市民」
王仁甫、季芹大吵！　氣瘋剪掉不准播
密錄器畫面曝！　他逛全聯遭7警包圍搜身
從小球迷變隊友！11年前「與梅西合影」　阿爾瓦雷茲圓夢了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】搭上iRent時光機　回顧2022年精采共享移動日常

草莓控必收！大潤發草莓季「10款甜點」一路開吃到3月

廚佛Fred狂撒「神奇ㄧ味」秒變出高質感料理

【廣編】麥卡倫特展暖心登場　高爾宣親授「浪漫聖誕提案」麥卡倫珍稀酒款x奶油酥餅

【廣編】青森蘋果祭遠百竹北登場　知事親臨推廣年節送禮首選

達美樂連續4天超殺優惠！外帶大披薩199元　8種口味任選

【廣編】聖誕特賣MON CARBONE新品城市後背包限時8折、全館5折起

限時9天！超商咖啡下殺「3杯77折、5杯72折」　25元爽喝中杯美式

全聯再灑300元折價券！慶足球冠軍賽出爐　超深折扣限量1000份

用「聲音」自創NFT　台北跨年「心聲花火」限時開放

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

【廣編】搭上iRent時光機　回顧2022年精采共享移動日常

草莓控必收！大潤發草莓季「10款甜點」一路開吃到3月

廚佛Fred狂撒「神奇ㄧ味」秒變出高質感料理

【廣編】麥卡倫特展暖心登場　高爾宣親授「浪漫聖誕提案」麥卡倫珍稀酒款x奶油酥餅

【廣編】青森蘋果祭遠百竹北登場　知事親臨推廣年節送禮首選

達美樂連續4天超殺優惠！外帶大披薩199元　8種口味任選

【廣編】聖誕特賣MON CARBONE新品城市後背包限時8折、全館5折起

限時9天！超商咖啡下殺「3杯77折、5杯72折」　25元爽喝中杯美式

全聯再灑300元折價券！慶足球冠軍賽出爐　超深折扣限量1000份

用「聲音」自創NFT　台北跨年「心聲花火」限時開放

女山友攀白姑大山摔倒「韌帶斷裂」！18警消寒流中摸黑上山救援

熱水器壞掉了！房客沒告知就換新的　「拿收據來請款」她傻眼了

帶19KG胖狗出門！警衛北北突大喊「哈士奇你好」　媽羞曝真實身分

比特犬搖屁股催放飯、放碗佔床位　聰明舉動媽笑：牠很會表達

備戰12／25正副議長選舉　民進黨中評會罕見先發「會議通知」

邁入新里程碑！　台南市生物資料庫攜手台灣人體生物資料庫

「大家都是自願的」　戴湘儀、詹為元今幫王鴻薇路口拜票

Honda新一代「放大版7人座CR-V」開始量產　北美累計賣破200萬輛

永豐棧爆租賃糾紛！創辦人控設局　新東家今赴地檢提告妨害名譽

112年台東土地平均漲幅1.28％　「地王」還是它

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

消費熱門新聞

全聯灑300元折價券！慶足球冠軍

全聯聯名蔡依林「怪美的」巧克力蛋糕

超商限時3天搶喝「23元大杯美式」

達美樂連續4天大披薩199元

超商咖啡下殺「3杯77折、5杯72折」

超商今天搶喝「中杯拿鐵買3送3」

速食店限時5天「小華堡免費送」

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

超商3款咖啡新品！限時買1送1爽喝

冬天超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

跟進麥當勞喊漲？各大連鎖速食店回應

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」

更多熱門

相關新聞

一盒至少20顆草莓！板橋瘋搶草莓蛋糕

一盒至少20顆草莓！板橋瘋搶草莓蛋糕

捷運新埔站民生路上這家「果汁媽粉條爸」，是草莓季時人氣非常高的板橋甜點店。「果汁媽粉條爸」有著厲害的草莓蛋糕、草莓大福、草莓三明治，大顆草莓給好給滿，平價價格CP值極高，大台北地區要找到這麼便宜的草莓蛋糕真的不多了，難怪鐵門還沒拉起來門口就有排隊人潮，非常推薦我覺得排隊值得。

IKEA嘉義店12／26開幕！

IKEA嘉義店12／26開幕！

汪店長戴頭套上工　臭臉招呼客人

汪店長戴頭套上工　臭臉招呼客人

給我草莓　鸚鵡開合跳祈食還腳滑

給我草莓　鸚鵡開合跳祈食還腳滑

大潤發家電下殺！iPhone14現折8千

大潤發家電下殺！iPhone14現折8千

關鍵字：

大潤發草莓季草莓

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

決賽最強不是梅西、姆巴佩？這人被讚：真的神

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

運彩中130萬！宛宛兒後仰大吼

更多

最夯影音

更多
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面