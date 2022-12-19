草莓控必收！大潤發草莓季「10款甜點」一路開吃到3月

▲大潤發草莓季來了，一口氣推出10款甜點，一路吃到3月。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

每到冬天最讓人少女心噴發的就是草莓！大潤發草莓季將於12/22開跑，一次祭出10款夢幻草莓甜點，讓人一路開吃到3月底，售價從25元~180元，數量有限，售完為止。

大潤發已販售超過10年以上的草莓季甜點，受到消費者喜愛歷久不衰，近3年都有超過300萬元以上的業績。今年共推出10款草莓甜點，皆使用本土在地大湖草莓作為原料，其中3款為新品。

▲▼「草莓慕斯杯」、「草莓蛋糕捲」都是此波新品。（圖／業者提供）

像是「草莓慕斯杯」有著乳酪、布丁、草莓、果凍，打造多層次的口感與色澤，優雅的美感，猶如置身時尚甜點店。而內外兼具的「草莓蛋糕捲」柔軟的蛋糕體，捲入特調草莓奶油，加入草莓蒟蒻和草莓丁，外表淋上草莓巧克力醬。

除了草莓新品，也有「熱帶水果慕斯杯」加上熱帶水果慕斯與果凍，別有風味。而草莓控口袋清單也必收網美系的「草莓塔」，使用天然奶油製作的酥鬆塔皮，夾入卡士達奶油餡與滿滿的草莓，完美結合。

▲「熱帶水果慕斯杯」加上熱帶水果慕斯與果凍，別有風味。（圖／業者提供）

▲草莓北海道牛奶蛋糕口感濃郁。（圖／業者提供）

若是喜愛口口滿餡，則有鬆軟戚風蛋糕填入滿滿牛奶奶霜餡的「草莓北海道牛奶蛋糕」、「草莓泡芙」。想追求清新口感，則推薦有淡淡牛奶香氣的「草莓奶酪」，搭配大湖新鮮草莓的提味，帶給消費者滿滿的粉紅泡泡。

▲追求清新口感，則推薦有淡淡牛奶香氣的「草莓奶酪」（圖／業者提供）

除了草莓甜點，新鮮盒裝草莓也相當受歡迎，近2年皆可賣出百萬元的好成績，12/22~2023/1/4，推出台灣大湖二號草莓原價109元/盒，特價89元/盒，幫冬季餐桌點綴粉紅浪漫風景。

另外，草莓控也可以把握人氣手搖飲品牌「Share tea 歇腳亭」的草莓季，2款人氣絕美草莓飲品重磅回歸，每杯都用了10顆新鮮草莓入茶，其中「鮮奶莓酪蒂」還層層堆疊手工奶酪、草莓鮮果泥搭配香醇牛奶，口感濃郁好喝；另一杯「蓋士莓莓鐵觀音」則是選用黃金翠綠茶作為基底茶，搭配特製鐵觀音茶凍、草莓鮮果泥，最後再淋上現打芝士鹹奶蓋，即日起於全門市開喝，至12月22日前杯杯還有現折5元優惠。

▲歇腳亭2款草莓手搖飲回歸，每杯都喝得到10顆新鮮草莓。（圖／Share tea 歇腳亭提供）