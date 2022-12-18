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社會 社會焦點 保障人權

副廠長遭撞求償1372萬　「慢車道跑步」要負一半責任…判賠386萬

▲苗栗地方法院1名謝姓法警，25日下午在法院宿舍，被發現口吐白沫倒地不起，經緊急送醫後還是宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲副廠長在慢車道跑步被撞，法院認為雙方應各負50%責任（資料照／記者黃孟珍翻攝）

記者劉人豪／苗栗報導

在塑膠工廠擔任副廠長的51歲翁男，在頭份大橋慢跑時被未滿18歲的無照何姓少年騎車撞飛，導致骨折、視力聽力受損，翁男向少年及其父母求償1372萬。法院審理認為，翁男動能力減損比例為75%，且違規在慢車道上跑步需負50%責任，請求的精神慰撫金過高，扣除已領的強制險給付，法官判何男賠386萬822元，雙方皆已上訴。

翁男指出，他在2018年9月11日在頭份大橋慢跑時，被無照的何男騎車撞飛，導致他右腳骨折、頭部受傷骨折、右手肘擦傷；並衍生兩眼視野缺損及複視、左右側聽力損傷、認知功能障礙、右側脛骨開放性骨折、術後合併右踝關節緊縮的勞動能力損害。於是控告何男賠償看護費用、勞動力減損、精神慰撫金等共1372萬5871元。

何男表示，頭份大橋有人行道，翁男依規定應行走於人行道上，若翁男行走於人行道上並無撞擊可能，故翁男夜間違規於車道上慢跑，就本件車禍之發生與有過失，且翁男目前仍擔任公司副廠長，從事文書工作，薪資並無明顯減少，顯見癒後良好。

法官調查，翁男事故後從事單純的文書工作，車禍前後實際薪資落差僅2250元，是其工作表現能力雖有下降，但仍有一定工作能力。且翁男一開始說是在人行道慢跑，後來又改稱是在慢車道上跑步，認為若翁男於人行道慢跑，於車道直行的機車豈可能從後方碰撞，認為本件車禍雙方各負擔50%過失責任。

勞動力減損部分，醫院鑑定認為永久失能達91%，不過翁男在審問時應對不成問題，且對於自己與有過失責任部分陳述，懂得避重就輕，訊問時認知清楚，可見翁男認知功能障礙逐步改善中，並非不可回復，車禍前後薪資落差僅2250元，堪認翁男勞動能力減損比例應為75%。

法院審酌，綜上所述及前揭不爭執事項之損害項目及金額，翁男得請求868萬2523元，雙方應各負擔50%過失責任，何男應連帶負擔賠償金額應為一半的434萬1262元，再扣除已領的強制險給付48萬440元，苗栗地方法院判何男應賠償翁男386萬822元，雙方都已上訴。

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