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社會 社會焦點 保障人權

台3線重機自撞影片曝！過彎打滑直衝電桿　人車彈飛起火燃燒

記者蔡文淵、黃資真、劉人豪／苗栗報導

台三線105公里處苗栗三灣路段發生車禍！1輛重機不明原因自撞路邊電線桿，車體瞬間起火燃燒變廢鐵，而騎士因撞擊力道過大瞬間飛出車外倒地不起，而事發當時的影片也曝光。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲重機騎士(紅圈)過彎打滑自撞電線桿。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

民眾在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享事發當時的行車紀錄器影片，可看到1輛重機從後方疾駛超車後往前衝去，在左彎的時候突然失控打滑，連人帶車往前直衝撞上電線桿，車輛受到撞擊後起火燃燒，而騎士則大字型躺在地上無法起身。

▲▼苗栗台三線105公里處三灣路段發生車禍。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗台三線105公里處三灣路段發生車禍。（圖／記者蔡文淵翻攝）

網友看完影片後紛紛留言「怎麼看都是路不熟阿...怎麼會走這樣的線」、「雖說嚴重超速不對，但電線桿做在護欄外更不對」、「路線有問題」、「為何要騎成這樣」。

據了解，22歲蘇男騎乘大型重型機車由台3線北往南向往獅潭方向，行經台3線105k處附近，不慎自摔倒地撞及路旁電桿之後機車起火，警方到場時蘇男意識清醒，救護員表示，蘇男右手右腳疼痛疑似骨折，已由救護車送往醫院治療，後續肇事原因由警方調查。

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