　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

線上騎旅今實境競騎！3路線「賞盡日月潭、大鵬灣、武嶺風光」

▲2021年為自行車旅遊年!屏東縣政府特別推出「舊市萬勝(著是來耍)．屏東小旅行」活動。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲自行車旅遊蔚為風潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣擁有好山好水的自然美景，加上近年來騎乘腳踏車的運動蔚為風潮，在國內也刮起「騎旅」熱潮，交通部觀光局推出2022年「Taiwan Cycling Paradise 臺灣自行車騎乘天堂」活動，車友可在虛擬平台體驗三種不同的自行車路線，今（17）日擴大推出Rouvy平台臺灣日活動，辦理全球同步線上實境競騎活動。

觀光局與國際計自行車虛擬平台Rouvy攜手共同推出2022年「Taiwan Cycling Paradise 臺灣自行車騎乘天堂」活動，邀請全球自行車友於Rouvy國際自行車虛擬騎乘平台，體驗臺灣三種不同的自行車路線，上線至今已超過3600名國際車友一同體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日月潭,日月行館,涵碧樓 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲本次活動包括中臺灣日月潭的「環潭丘陵風」(27.8km)、南臺灣環大鵬灣的「平坦海岸風」(12km)及位於西線上臺灣KOM終點「武嶺-霧社到清境」的陡上坡風(10.1km、爬升734m)三條路線。（圖／記者陳筱惠攝）

觀光局表示，本次活動包括中臺灣日月潭的「環潭丘陵風」(27.8km)、南臺灣環大鵬灣的「平坦海岸風」(12km)及位於西線上臺灣KOM終點「武嶺-霧社到清境」的陡上坡風(10.1km、爬升734m)三條路線，可提供車友不同風格之體驗，循序漸進挑戰體力、耐力的極限。

觀光局也將於今日21時擴大推出Rouvy平台臺灣日活動，辦理全球同步線上實境競騎活動。提供南臺灣環大鵬灣的路線體驗，邀請有相關設備的自行車好手共襄盛舉，一起感受南臺灣海風吹拂的騎乘體驗。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
全球最大圓柱水族箱爆了！　滿街死魚
熊好券只到明天！　他趕出「店家地圖」神炸
男大生打工偷20支iPhone！　每支賣2萬慘了
好市多新規定曝光！沒更新不能結帳　會員火大了
法國不妙！　冠軍賽前5人倒下
快訊／寒流鋒面夾擊！　4縣市豪大雨特報
高雄12人求職被逼吃排泄物！　5惡徒還自製刑具
手腳冰冷4件事別做！　嚴重恐失溫、猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄夢時代跨年交通攻略！捷運輕軌延後收班　「這裡」有免費接駁

台版舉重妖精！甜美高中妹舉89Kg　「全中運封后」求愛心情曝　

加碼熊好券只到18號！神人趕工「店家地圖」網讚爆：比APP好用

中小學教師社會聲望排中上　逾7成民眾同意「學歷提高到碩士」

寒流來襲！通霄精鹽廠「類溫泉泡腳區」爆人潮　民眾：超舒服！

好市多「1新規定曝光」沒更新不能結帳！會員火大：爛到不行

快訊／寒流鋒面夾擊！又凍又濕　4縣市豪大雨特報

線上騎旅今實境競騎！3路線「賞盡日月潭、大鵬灣、武嶺風光」

省錢達人撇步公開！省荷包就從帳單「電子化」開始

新美學自強號上路不到1年「軔機壓力故障」　台鐵急換車載客

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

涉詐助理費高虹安60萬交保　關鍵私人桌機送修未扣案

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

高虹安晚間移送北檢不發一語

涉詐60萬立委助理費　高虹安凌晨獲交保「雙手合十」

高雄夢時代跨年交通攻略！捷運輕軌延後收班　「這裡」有免費接駁

台版舉重妖精！甜美高中妹舉89Kg　「全中運封后」求愛心情曝　

加碼熊好券只到18號！神人趕工「店家地圖」網讚爆：比APP好用

中小學教師社會聲望排中上　逾7成民眾同意「學歷提高到碩士」

寒流來襲！通霄精鹽廠「類溫泉泡腳區」爆人潮　民眾：超舒服！

好市多「1新規定曝光」沒更新不能結帳！會員火大：爛到不行

快訊／寒流鋒面夾擊！又凍又濕　4縣市豪大雨特報

線上騎旅今實境競騎！3路線「賞盡日月潭、大鵬灣、武嶺風光」

省錢達人撇步公開！省荷包就從帳單「電子化」開始

新美學自強號上路不到1年「軔機壓力故障」　台鐵急換車載客

季芹峇厘島脫了！大尺度泳衣「上中下全露」千人看光 嬌嗔：老公有認真

低成本資金時代成過去式　謝金河：該調整投資思維了

1日快閃優惠！住北投老爺酒店買一晚送一晚　享免費早餐、泡湯

「華燈初上」藥頭媽媽桑用LINE販毒　特調口味咖啡包吸客

外媒爆：馬斯克正在為推特尋找新投資人

大咖天后跨年演出前「故意確診」！中鏢還發炫耀文　網暴怒開罵：無腦

高雄夢時代跨年交通攻略！捷運輕軌延後收班　「這裡」有免費接駁

全球最大圓柱水族箱爆了！百萬公升海水炸出　「1500魚屍」躺滿街

浙江發現3塊隕石碎片　專家初步鑑定：有46億年歷史「與地球同齡」

樂天啦啦隊倪暄消失19天火速復工！　陷劈腿疑雲曝近況：真的很低潮

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

好市多又出「冬季神鍋」！他一喝秒喊：再吃幾次

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

快訊／18縣市發布低溫特報

LINE「22款貼圖全免費」！隱藏版快下載

極凍寒流來襲！　18縣市越晚越冷下探6℃

今寒流襲！後面還有沒有？　專家8字解答

男子被控內褲賊UNIQLO道歉了

鄭明典：這次低溫預警力道強　原因曝光

更多熱門

相關新聞

自行車事故攀升！今年8個月內1.35萬人傷亡　「比去年同期高」

自行車事故攀升！今年8個月內1.35萬人傷亡　「比去年同期高」

公路總局耗資28.3億元推動環島自行車升級及路線整合計畫，其中明(112)年將編列10.8億元，不過立委李昆澤表示，今(111)年1月到8月自行車事故導致1.35萬人傷亡，其中158人死亡，皆比去年同期高，要求改善和精進。公路總局表示，針對省道自行車行車空間及安全面向都會加強。

荷蘭圖書館見「充電區1設計」讚爆！解決佔位問題

荷蘭圖書館見「充電區1設計」讚爆！解決佔位問題

42800元起光陽推微電二輪車優惠

42800元起光陽推微電二輪車優惠

巨大集團：營運資金逾67億　明年上半年庫存回歸正常水位

巨大集團：營運資金逾67億　明年上半年庫存回歸正常水位

自行車大廠發函廠商延長票期45天　巨大：營運無虞

自行車大廠發函廠商延長票期45天　巨大：營運無虞

關鍵字：

腳踏車自行車騎旅

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

青青600萬咖啡店「開1年歇業頂讓」！官方認了曝原因

好市多又出「冬季神鍋」！他一喝秒喊：再吃幾次

網紅直播嘿咻求抖內　素顏被逮畫面驚曝

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

巴西靈媒世足預言曝「這國」註定會輸

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面