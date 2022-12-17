線上騎旅今實境競騎！3路線「賞盡日月潭、大鵬灣、武嶺風光」

▲自行車旅遊蔚為風潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣擁有好山好水的自然美景，加上近年來騎乘腳踏車的運動蔚為風潮，在國內也刮起「騎旅」熱潮，交通部觀光局推出2022年「Taiwan Cycling Paradise 臺灣自行車騎乘天堂」活動，車友可在虛擬平台體驗三種不同的自行車路線，今（17）日擴大推出Rouvy平台臺灣日活動，辦理全球同步線上實境競騎活動。

觀光局與國際計自行車虛擬平台Rouvy攜手共同推出2022年「Taiwan Cycling Paradise 臺灣自行車騎乘天堂」活動，邀請全球自行車友於Rouvy國際自行車虛擬騎乘平台，體驗臺灣三種不同的自行車路線，上線至今已超過3600名國際車友一同體驗。

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▲本次活動包括中臺灣日月潭的「環潭丘陵風」(27.8km)、南臺灣環大鵬灣的「平坦海岸風」(12km)及位於西線上臺灣KOM終點「武嶺-霧社到清境」的陡上坡風(10.1km、爬升734m)三條路線。（圖／記者陳筱惠攝）

觀光局表示，本次活動包括中臺灣日月潭的「環潭丘陵風」(27.8km)、南臺灣環大鵬灣的「平坦海岸風」(12km)及位於西線上臺灣KOM終點「武嶺-霧社到清境」的陡上坡風(10.1km、爬升734m)三條路線，可提供車友不同風格之體驗，循序漸進挑戰體力、耐力的極限。

觀光局也將於今日21時擴大推出Rouvy平台臺灣日活動，辦理全球同步線上實境競騎活動。提供南臺灣環大鵬灣的路線體驗，邀請有相關設備的自行車好手共襄盛舉，一起感受南臺灣海風吹拂的騎乘體驗。