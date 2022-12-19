梅西不是最勵志球員？　大票人曝「這原因」吸共鳴：太誇張了

網搜小組／鄺郁庭報導

2022卡達世界盃冠軍一戰，阿根廷在PK賽以4比2擊敗法國，球王梅西（Lionel Messi）再度寫下傳奇一頁。有人拜讀梅西的過去後，不禁大受感動，「從小差點不能踢球，到捧起世界盃獎盃，想問大家，梅西484足球史上最勵志的球員？」結果，就有一票人狂搖頭，原因讓人哭笑不得。

▲球王梅西。（圖／路透社）

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有網友在PTT的Gossiping板問卦，「梅西484足球史上最勵志的球員？」文中表示，「4（是）這樣的～看到梅西踢球的歷史，從小差點不能踢球，到捧起世界盃獎盃」，認為梅西是足球史上最勵志的球員，忍不住淚呼，「梅西真的太猛了QQ」。

貼文一出，底下清一色推爆「4（是）」，「他跟我一樣矮欸」、「169的運動天才」、「4，天選之人，但也沒下一個梅西了」、「以成長史來說真的是，出生到現在」、「勵志絕對第一」、「梅西身高170，可是卻踢爆很多巨人」、「4運動員史上最勵志，沒有之一」、「神之子啊」、「真的很感人」、「4，見證傳奇。」

其中，有人卻頻頻搖頭，原因是梅西完美過頭了，「這比哲學家心理雞湯還雞湯」、「電影都不敢這樣演」、「人類最勵志之一也不為過」、「漫畫般的完美人設」、「能力超神、人品好、又專情，真的是勵志的榜樣」、「比漫畫還扯的神之子，一戰封神。」

▲梅西完成了生涯最大夢想，奪下世界盃冠軍。（圖／路透）

據悉，梅西生在一個喜愛足球的家庭，從很小的時候便展現對足球的熱情，4歲時就加入當地俱樂部踢球，後來還加入少年隊。可在11歲時，梅西卻被診斷患有生長激素缺乏症，必須持續施打生長激素幫助長高，但梅西一家無法長期負擔高額治療費，少年隊也只能資助部份金額。

後來在因緣際會下，梅西加盟職業球團，獲得治療生長疾病的資助費，卻因為少年隊不滿梅西被帶走、拒絕出示轉會證明，讓他只能參加訓練，無法下場踢正式比賽。過了幾年，在國際足總的干預下，梅西才在西班牙足總正式註冊，成為拉馬西亞（巴塞隆納俱樂部的青訓營）球員，展開職業生涯，一踢就是18年，也成為足壇史上最偉大球員之一。

另外，梅西不僅愛情、事業兩得意，人品更是沒話說，寵粉、關助慈善事業、贏球還安慰對手、霸氣扛隊員薪水和美洲盃旅費、一直戴著粉絲送的幸運物等等，讓網友一入坑就出不來，「梅西根本是阿根廷的神」、「這種等級的男人沒有緋聞，你就知道他多誇張了」、「之前有妹子彎腰幫他別麥，他還把頭別開，這真的不是一般男人做得到的事」、「選總統可能會上。」