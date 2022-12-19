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大陸 大陸焦點 特派現場

陸專家：新冠明年1月回歸「乙類傳染病」　向流感管理看齊

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

▲北京疫情升溫。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫鬆綁後，疫情快速升溫。對此，大陸的公衛專家表示，未來， Omicron的管理將向流感等其他冬季傳染病管理看齊，預計明年1月份，新冠將回到乙類傳染病管理。

根據《生命時報》報導，北京大學首鋼醫院感染性疾病科主任、主任醫師張丹表示，冬季本就是呼吸道疾病高發季節，目前，新冠感染者大量增加已不可避免，北京、上海等大城市已接近感染高峰，二三線城市和農村地區可能還會持續增加一段時間才能到達感染高峰。

張丹提到，隨著越來越多陽性病例出現，Omicron已經開始大規模流行，疫情防控和醫療衛生的重心就要從防控傳染轉移到治療上來。

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

北京大學法學院教授、衛生法學專家孫東東說，至12月14日，「新十條」落地實施已整整一周時間，按病毒代謝規律，大約在21日以後，北京感染數量可能會有所減少，「隨著越來越多的民眾對病毒有了『親身體會』，對Omicron的認識也越來越準確，囤藥和醫療擠兌現象會隨之逐漸緩解。」

孫東東提到，但目前確實存在部分用人單位對感染問題反應過度、自行加碼的情況，也存在部分員工由於害怕感染而不願復工的現象，這阻礙了大家回歸正常生活，「從現實情況來看，我們應科學認識Omicron變異株，雖然感染後個體差異較大，每個人症狀輕重有所不同，但基本都是上呼吸道感染，不會帶來肺部損傷。因此，我們應該按季節性流感來對待它，將新冠降類管理提上日程。」

武漢大學公共衛生學院教授譚曉東也指出，政策會有一個過渡期，預計明年1月，新冠將回歸乙類傳染病管理，未來，Omicron的管理要向流感等其他冬季傳染病管理看齊，「總因為個別人陽性，導致全體、乃至全社會正常運行受影響，這與民眾所期望的社會活力及政策優化目的是相悖的。」

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

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乙類傳染病新冠

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