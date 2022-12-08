陸放寬防疫　專家：低燒不建議用藥「也不用過多干預」

▲大陸放寬防疫措施。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日終於放寬防疫措施，允許感染新冠的民眾居家治療，並請來專家給予民眾建議。專家表示，沒有基礎疾病的人群，感染新冠後只是無症狀或者輕症建議居家治療，對症處理，一般的低燒或者輕微的咳嗽不建議用退燒藥，也不用過多干預，一般5到7天症狀就會消失。

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉在大陸國務院的邀請下接受媒體採訪，他說，感染新冠病毒的救治可以分3個類型分層就診治療：

第一類是臨床上以輕型和無症狀為主的人群，占到90%以上。這類病人主要是上呼吸道感染症狀，而且沒有明顯的基礎疾病，建議居家隔離。居家期間要和家人盡可能做到相對隔離，做好房間開窗通風，消毒。

第二類是有基礎疾病的，比如高齡老人、有心腦血管病，但病情相對穩定的患者，建議到醫院治療。

第三類是基礎疾病不穩定的核酸陽性患者，比如白血病病人、腫瘤病人等需要規律治療，以及妊娠晚期需要分娩，以及急診手術等陽性患者，建議到綜合醫院治療。各大綜合醫院都開闢了相對獨立的緩衝區域，專門收治因專科疾病需要繼續治療不能中斷的病人。

童朝暉強調，青壯年如果沒有基礎疾病，身體健康，感染新冠病毒後只是無症狀或者輕症建議居家治療，對症處理，「一般的低燒或者輕微的咳嗽不建議用退燒藥，其實也不用過多干預。」

童朝暉提到，感染後一般5到7天症狀就消失了，不用過度擔心，「臨床一般建議發燒38.5攝氏度以上再服用退燒藥或清熱解毒的中成藥。」

至於民眾是否需要囤抗病毒藥，童朝暉認為，沒有必要特意囤藥，「一是避免藥物到期浪費，二是輕型和無症狀的感染者不吃藥也能恢復，不需要特殊治療。」