吃兩顆退燒藥就好了！　搜狐CEO張朝陽自爆染疫：沒打疫苗，不要囤藥

▲搜狐創辦人張朝陽。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

隨著大陸逐漸放開防疫措施，包括胡錫進、張蘭、劉強東和王石等不少名人紛紛自爆染疫或復原過程，最重要的是讓出醫療資源。其中，搜狐創辦人兼CEO張朝陽在個人微信朋友圈上透露，兩天時間內高燒燒至攝氏39.5度，只吃了兩顆布洛芬（退燒藥），燒就退下來了，他也呼籲外界不要囤藥，把藥品資源留給需要的人。

張朝陽文章稱，我陽過了，燒退下來了，兩天時間，高燒至39.5度，這個病毒還是很厲害的，從沒打過疫苗，「退燒藥是關鍵，只消耗了兩粒布洛芬，一盒布洛芬24粒，夠幾個人用了。」

▲京東集團董事局主席劉強東。（圖／翻攝微博）

京東創辦人劉強東則是在公司內部社群中發出影片，分享個人染疫的經過。劉強東指出，80%的人都覺得比感冒、重感冒、流感症狀要輕微，現在主要是還沒得過的一些人心理上略恐慌，「根據個人感受來講，真的是比感冒還要輕微。」

▲71歲的大陸地產教父、萬科集團創辦人王石。（圖／翻攝紅星新聞）

曾被稱為大陸地產教父，現年71歲的萬科集團創辦人王石日前也罕見公開自己染疫的經過，從快篩陽性反應到陰性，過程花了10天。王石表示，他是在海外參訪時「中招」，基本算是無症狀，在酒店（飯店）進行自我隔離。

