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台南玉井山區首度上帝公神尊「集合」　接受信眾團拜祝壽

▲2022年台南玉井區玄天上帝聯合團拜祝壽大典，於18日在玉井區竹圍鹿陶開基北極殿舉行，5間友殿的玄天上帝神尊，恭迎至主辦宮殿接受信眾聯合團拜祝壽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022年台南玉井區玄天上帝聯合團拜祝壽大典，於18日在玉井區竹圍鹿陶開基北極殿舉行，5間友殿的玄天上帝神尊，恭迎至主辦宮殿接受信眾聯合團拜祝壽。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

2022年台南玉井區玄天上帝聯合團拜祝壽大典，於18日在玉井區竹圍鹿陶開基北極殿舉行，今年由鹿陶開基北極殿主辦，也是首度將大武壠玉井北極殿、楠西北極殿、大埔北極殿、內豐里上帝廟（內宵里上帝廟）及左鎮北極殿湘仔埔太子宮等，5間友殿的玄天上帝神尊，恭迎至主辦宮殿接受信眾聯合團拜祝壽。

鹿陶開基北極殿副總幹事江華特表示，玄天上帝神威顯赫，流傳許多救世神蹟，是山區百姓信仰的守護神，為紀念上帝公救世濟民的精神，山區奉祀玄天上帝的6間宮殿研商，恭迎各宮殿玄天上帝神尊入殿，接受信眾參拜祝壽，感懷神恩浩蕩。

根據記載，玄天上帝的奉祀由來已久，推其奉祀本源，可能起自於古人對北極星的崇拜心理，由此以星擬人，託於神名，而附以玄武之神，遂有「北極大帝」的尊稱，到明太祖時，始勅封為「玄天上帝」；台灣民間俗稱「上帝公」、「上帝爺」、「帝爺公」。

▲2022年台南玉井區玄天上帝聯合團拜祝壽大典，於18日在玉井區竹圍鹿陶開基北極殿舉行，5間友殿的玄天上帝神尊，恭迎至主辦宮殿接受信眾聯合團拜祝壽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在台灣，玄天上帝廟宇數多達3百多間，由於玄天上帝職守北天門，能驅妖治病，因此，台灣的玄天上帝廟多設有法壇，由乩童為信徒消災解厄，是帝爺廟的特色之一。

竹圍北極殿又稱為鹿陶北極殿、大武壠開基上帝廟，主祀玄天上帝，據《玉井風華史》之記載，竹圍北極殿建於康熙56年，當時有一先民自大陸迎請玄天上帝渡海來台，後落戶於鹿陶，當地居民乃集資於龜丹溪北岸搭建簡易廟宇供奉。

乾隆39年，因廟宇殘破，即由主事賴瑞書於現址前50公尺處之園內發起重建。同治9年，基材傾頹，乃主事重建。日治時期，發生噍吧哖抗日事件，廟內許多具歷史性的文物皆遭破壞，廟宇也被日軍佔領為俘虜的拘留所。

昭和5年，因廟宇年久失修，傾頹敗壞，再由信徒總代表江井、管理人江金隆、主事江玉成、溫練、劉柳金、李金龍、李呆、江通文等倡議遷建於現址。戰後，管理人李萬財發起修繕，並於1959年，增建西旁廟廂3間。1988年，廟宇再次重修，成今日之貌。

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