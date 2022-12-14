吳怡農「特戰部隊」服役帥照曝光　當年說：我渴望當兵保家衛國

▲吳怡農當年在「特戰部隊」服役帥照曝光。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

記者林彥臣／綜合報導

台北市第三選區立委補選候選人吳怡農13日發表國安政策，表態支持延長兵役，以及成立「國土防衛部隊」等主張。事實上，他在2019年第一次競選立委期間，就曾經曝光過當兵時期的帥照，而且當的還是相當精實的「陸軍特戰部隊」，當時的發文還強調，「我渴望當兵，我渴望能保家衛國」表達當初對於回台灣當兵是充滿了期待。

吳怡農在2019年的9月3日軍人節，PO出自己當兵時的照片憶當年，透過臉書表示，2014年3月27日他到軍中新訓報到，從他放棄美國籍那天開始，就期待著入伍這天的到來，「服兵役對我來說，不僅滿足對軍事的喜好與想像，我更希望透過這件事，堅定自己與這塊土地的連結，我渴望當兵，我渴望能保家衛國」。

▲吳怡農當年在臉書發文就強調，「我渴望當兵，我渴望能保家衛國」。（圖／翻攝自吳怡農臉書）



吳怡農當時強調，他在美國生活十多年，瞭解美國社會對軍職的嚮往與尊敬，那是與台灣社會截然不同的觀點，如何改善軍中的管理文化，提供更好的教育與訓練，讓軍人得到更多的尊重，是他未來進入國會後最重要的工作。

吳怡農13日上午在位於中山區的達文西會議空間舉行第二場政策發表記者會，以「和平是我們的使命，強化國家安全」為題拋出4項主張，包括：義務役的訓練內容與役期應該進行檢討，建立國家安全政策指導文件體系，建立「國土防衛部隊」，全面推廣「災害應變」訓練。

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