台中男大白天對空開11槍拒答動機　百警6hrs臨檢遏止黑幫氣焰

▲台中男子大白天對空開11槍，警方立即出動近百名警方臨檢，遏止黑幫氣焰。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市青海南街一間電子遊藝場，昨天下午近3點槍聲大作，36歲詹姓男子在店外對空開了11槍後往南逃逸，後來自知難逃，4點30分帶槍到台南市白河分局投案，至於開槍原因，避而不答，警方昨晚和今天凌晨出動近百警力、6小時全力臨檢掃蕩，遏阻黑幫氣焰，不過毫無所獲，反而在路邊查獲35歲劉姓通緝犯，劉男淡定的說「我通緝的，我配合」。

警方昨天下午南下台南帶回詹嫌，一查詹嫌遭雲林地檢、南投地檢及彰化地院等發佈通緝在案，訊問為何對空鳴槍？詹嫌拒答，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。

昨天下午發生槍響，警方晚上10點至12點，以及今天凌晨2點至6點，連續2波動員近百名警力，針對轄區內電子遊藝場、KTV強力臨檢，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，並且會連續多日加強臨檢。

警方強力臨檢電子遊藝場毫無所獲，不過在路邊臨檢卻查獲1名通緝犯，員警巡邏時，發生前方1輛自小客副駕駛座上的男子開門，作勢要嘔吐，後來吐不成關上門，這舉動引起警方懷疑。

警方要求靠邊停車，坐在副駕駛座的劉男已有自知之明，坦言「我通緝的，我配合」，訊問後將劉男移請台中地檢署偵辦。