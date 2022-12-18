台中遊藝場槍手背「3條通」！穿防彈背心開槍　攜百發子彈

▲台中一名36歲詹男今日下午到青海南街上一間遊藝場開槍，犯案時身上還穿著防彈背心，投案後警方在其身上搜出剛好100發子彈。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中詹姓男子今日14時在海派系列酒店旁、青海南街上一間遊藝場，持長槍對空狂開11槍，隨即駕車逃往台南白河，16時30分自行向警方投案。警方在詹男身上搜出100發子彈、作案長槍，另外還有一件作案時穿著的防彈背心。第六分局警方表示，詹男背有3條通緝，包括恐嚇、傷害罪嫌等，本案將依照違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第六分局偵查隊長黃信智表示，根據目擊民眾表示，該男獨自駕車前往遊藝場門口，拿出一把長槍對空開了11槍，隨即駕車逃離，現場並無人受傷。警方獲報後立刻前往現場，並組成專案小組，透過監視器發現該男駕車一路往南開，而該車並非登記在台中，詳細犯案動機仍待釐清。

▲專案小組火速前往將台南將投案的詹嫌帶回台中。（圖／記者許權毅翻攝）



下午16時30分，詹男（36歲）自知難逃法網，在台南白河向警方投案，身穿藍色外的的詹男在一座廟前被警方上銬，警方在他身上搜出剩餘100發未擊發子彈，還有一把長槍，此外還有一件防彈背心，詹男作案時還將防彈背心穿在身上。

目前專案小組已將人帶返台中，預計最快19時會抵達。台中第六分局副分局長劉忠和表示，詹嫌自知難逃法網，16時30分許帶涉案長槍至台南市白河分局投案，經查後發現詹嫌遭雲林地檢依傷害、南投地檢依傷害及彰化地院依恐嚇等罪發布通緝在案，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲案發現場留有大量彈殼，所幸現場無人受傷。（圖／民眾提供）

