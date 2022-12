巨乳撲克女神「車頭燈」整顆滑出！牌桌上大露點　直播畫面曝

▲Sashimi坦承自己是故意露點。(圖/推特/@DrunkUncTony)

記者王佩翊/編譯

一名定居美國拉斯維加斯的日裔女撲克選手Sashimi(さし美)同時也是一名撲克YouTuber。小有名氣的她日前參加一個名為「Max Pain Monday」的撲克直播活動,然而她身穿深V禮服,卻在比賽過程中,左邊車頭燈滑出,直接大露點,整個畫面也隨即被轉播出去,引發熱議。不過她事後道歉回應時,也搞笑強調,「自己不是假奶!」

從比賽影片中可以看到,Sashimi在出牌時,「不小心」與左手邊的選手發生碰撞,而她那堪堪遮住胸前巨乳的薄紗衣物就這樣往外滑開,當場露點。而她似乎像是沒有發現一般,繼續思考該如何出下一張牌。比賽解說員同時也注意到這個情況,他在轉播中說道,「Sashimi來吧,拜託。我正試圖從螢幕上轉移視線,你們呢?」

相關畫面隨即被網友截圖上傳至網路,同時引發熱議。不過等到話題持續燃燒後,Sashimi才出面澄清並道歉,其實這只是她的「惡作劇手段」,也就是說她是故意露點,只為了分散對手的注意力。

Sashimi笑稱,「上個禮拜我露點了,不過也多虧如此,竟然多了很多變態追蹤者,謝謝。雖然我一點也不覺得抱歉,但還是藉這個機會,假裝跟大家道歉一下。還有,那是真奶不是假奶!」

網友對此反應兩極,有人笑稱,「你的惡作劇的確成功了,因為成功轉移對手注意力。」不過也有另一派網友認為,Sashimi此舉非常下流而且毫無必要。此外,目前露點的直播影片已被轉為私人影片。

Finally, @sashimipoker apologizes for her role in last week’s shenanigans. #TGIM pic.twitter.com/DOvclAJbUk