巨乳撲克女神「車頭燈」整顆滑出！牌桌上大露點　直播畫面曝

▲Sashimi坦承自己是故意露點。（圖／推特／@DrunkUncTony）

記者王佩翊／編譯

一名定居美國拉斯維加斯的日裔女撲克選手Sashimi（さし美）同時也是一名撲克YouTuber。小有名氣的她日前參加一個名為「Max Pain Monday」的撲克直播活動，然而她身穿深V禮服，卻在比賽過程中，左邊車頭燈滑出，直接大露點，整個畫面也隨即被轉播出去，引發熱議。不過她事後道歉回應時，也搞笑強調，「自己不是假奶！」

從比賽影片中可以看到，Sashimi在出牌時，「不小心」與左手邊的選手發生碰撞，而她那堪堪遮住胸前巨乳的薄紗衣物就這樣往外滑開，當場露點。而她似乎像是沒有發現一般，繼續思考該如何出下一張牌。比賽解說員同時也注意到這個情況，他在轉播中說道，「Sashimi來吧，拜託。我正試圖從螢幕上轉移視線，你們呢？」

相關畫面隨即被網友截圖上傳至網路，同時引發熱議。不過等到話題持續燃燒後，Sashimi才出面澄清並道歉，其實這只是她的「惡作劇手段」，也就是說她是故意露點，只為了分散對手的注意力。

Sashimi笑稱，「上個禮拜我露點了，不過也多虧如此，竟然多了很多變態追蹤者，謝謝。雖然我一點也不覺得抱歉，但還是藉這個機會，假裝跟大家道歉一下。還有，那是真奶不是假奶！」

網友對此反應兩極，有人笑稱，「你的惡作劇的確成功了，因為成功轉移對手注意力。」不過也有另一派網友認為，Sashimi此舉非常下流而且毫無必要。此外，目前露點的直播影片已被轉為私人影片。