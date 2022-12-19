恐怖大亂流！夏威夷航班11人重傷　乘客失去意識臉上爆血

▲夏威夷航空（Hawaiian Airlines） 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

夏威夷航空（Hawaiian Airlines）18日一架客機自美國鳳凰城飛往檀香山，就在降落前約30分鐘，航班發生嚴重亂流，機上至少36人受傷，11人重傷。部分乘客傷勢嚴重，包括頭部受傷、撕裂傷、瘀青甚至失去意識。據傳部分乘客頸部骨折，臉上、頭部流血。

CNN報導，在傷者之中，已知有20人被緊急送往急診，包括一名14個月大的嬰兒。夏威夷航空證實，多名受到輕傷的乘客與機組人員在機場接受治療，部分乘客被送往當地醫院救治，目前公司正提供援助給所有受到影響的乘客與員工。已知11名傷勢嚴重者之中，9人情況穩定。

scariest experience flying: very strong turbulence happened mid flight & some ppl with head injuries from hitting the ceiling. i’m safe just very shaken up pic.twitter.com/FTGEDm4nOd — lynxxy (@lynnxxy) December 18, 2022

另據每日郵報報導，部分乘客被拋飛撞到天花板，讓乘客直呼這是他們遇過最恐怖的一次搭機經驗。

當時就在飛機上的推特用戶lynnxxy表示，當時飛機遇到非常強烈的亂流，還有人撞到天花板頭部受傷，「後面還有一些人脖子骨折，頭部、臉上流血」。另名乘客雷耶斯（Kaylee Reyes）透露，就在事發前，母親剛剛回到座位上，還沒繫上安全帶，結果飛起來撞到天花板。

檀香山緊急醫療服務中心與美國醫療應急隊針對檀香山國際機場的大規模情況作出回應。美國聯邦航空總署（FAA）正在調查中。