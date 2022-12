恐怖大亂流！夏威夷航班11人重傷　乘客失去意識臉上爆血

▲夏威夷航空(Hawaiian Airlines) 。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

夏威夷航空(Hawaiian Airlines)18日一架客機自美國鳳凰城飛往檀香山,就在降落前約30分鐘,航班發生嚴重亂流,機上至少36人受傷,11人重傷。部分乘客傷勢嚴重,包括頭部受傷、撕裂傷、瘀青甚至失去意識。據傳部分乘客頸部骨折,臉上、頭部流血。

CNN報導,在傷者之中,已知有20人被緊急送往急診,包括一名14個月大的嬰兒。夏威夷航空證實,多名受到輕傷的乘客與機組人員在機場接受治療,部分乘客被送往當地醫院救治,目前公司正提供援助給所有受到影響的乘客與員工。已知11名傷勢嚴重者之中,9人情況穩定。

scariest experience flying: very strong turbulence happened mid flight & some ppl with head injuries from hitting the ceiling. i’m safe just very shaken up pic.twitter.com/FTGEDm4nOd