醉男美容店大發酒瘋！打人、砸店還襲警　連犯9罪下場慘

▲南投一名男子喝醉後，在美容店內鬧事，還對員警施用暴力並出言辱罵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／南投報導

南投一名施姓男子今年2月21日凌晨到某間美容店消費飲酒，他一路喝到早上，這時店家因要打烊，拒絕提供施男服務，他竟一怒之下，打傷店員並砸店，之後還辱罵、攻擊前來關切的員警，最後被員警噴辣椒水制伏。南投地院依9項罪名，判處施男有期徒刑6月，拘役100日，皆可易科罰金。

判決書指出，施男凌晨到南投某美容店喝酒，直到早上7時許店家要關門了，仍不願離開，反而要求美容店管理人與店員繼續陪他，遭店家拒絕後，他竟強拉曹姓女店員的手，持酒瓶架住曹女頸部，將她壓制在地，害曹女害臀部、頸部及胸壁挫傷，並因驚嚇而尖叫，施男因曹女的尖叫聲而不滿，於是把酒瓶朝向曹女頭部，恐嚇說「你再叫，我就敲下去」，讓曹女心生畏懼。

施男見徐姓女管理人出聲制止他，竟拿起酒瓶作勢毆打徐女，徐女與曹女被施男拿酒瓶追逐，最後逃到屋外，然而，施男仍不罷手，亂砸店內的物品，導致店內桌椅、電器、廁所設備等物品毀壞。

警方到場後，施男強行抓住李姓員警的制服衣領，以手勾住李警的頸部，並徒手毆打李警的前胸及頸部，導致李警胸壁及頸部受傷，並造成李警制服破損及密錄器故障，還以「X你娘X掰」、「X你娘」等髒話辱罵員警，最後被噴辣椒水制伏，孰料，施男被警方送到醫院後，還徒手毆打郭姓員警的臉部，他被員警載回派出所後，又折毀警車的雨刷。

法官認為，施男不滿美容店未替其服務，竟傷害、恐嚇美容店人員，還砸毀店內物品，又對員警施用暴力並出言辱罵，並毀壞警用物品，他犯後雖坦承犯行，但卻沒有與2名美容店人員與2名員警達成和解，因此依2項傷害、2項恐嚇危害安全、2項毀損他人物品、2項損壞公務員職務上掌管之物品、1項侮辱公務員等9項罪名，判處施男有期徒刑6月，拘役100日，皆可易科罰金，全案仍可上訴。