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社會 社會焦點 保障人權

台南雙刀男砍警「身中6槍被壓制」　就醫14天出院換住看守所

記者林悅、黃資真／台南報導

台南市學甲區宅港派出所8月26日一名吳姓男子持雙刀衝入所內意圖攻擊員警，員警隨即朝吳男非致命部位連開13槍將其制伏，吳男手、腳、腹等部位被打中6槍，送醫後治療14天後於本月9日出院。經警詢後，學甲分局依殺人未遂、妨害公務、恐嚇罪嫌移送檢方偵辦並建請聲押，昨（10）日中午法院裁定收押。

▲▼台南男持雙刀砍警，遭警狂開13槍。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼台南殺警案發生4天後，又有男子持雙刀欲砍警，遭狂開13槍送醫。（圖／翻攝自記者爆料網）

台南殺警案發生時，內政部長徐國勇呼籲全台各地員警「大膽用槍」，未料在事發4天後，8月26日下午再度出現緊急狀況，吳男持雙刀闖入學甲派出所，當時值班的警員李峻安先是口頭制止對方，並對空鳴槍警告，吳男仍不聽制止，再度揮刀作勢進攻，李峻安當即朝著吳男手腳開槍，共擊發13顆子彈，其中5發擊中吳男，而警察局長方仰寧當天也宣布李峻安記功一次。

學甲警分局說明，經報請台南地檢署指揮偵辦，吳嫌在9日經醫師許可出院、戒護警詢後，依涉嫌殺人未遂、加重妨害公務、恐嚇等罪嫌，且吳嫌有反複實施之虞，建請檢察官聲請法院羈押，10日中午由台南地院裁定收押，展現院、檢、警三方合力維護執法安全決心。

學甲警分局長蔡宗昌表示，員警執勤安全是一切勤務基礎，分局除致力持續推動各項治安工作，並將遵循市警局新訂定「戰術三寶」持續加強訓練，讓同仁持續保持警覺性，先保護警察自己的安全，進而保障民眾的安全。

▲▼台南男持雙刀砍警，遭警狂開13槍，身中5槍被捕送醫。（圖／記者林悅翻攝）

▲男子中槍送醫後，已於本月出院。（圖／記者林悅翻攝）

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