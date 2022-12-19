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開車2小時參加同事婚宴　家屬要求「車停遠一點」原因讓他受傷

▲▼婚宴現場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO冒雨開車2小時，趕到中部參加同事婚禮，對方一句話卻刺傷他的心...（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

一名網友在臉書抱怨，他近日冒雨開了2小時車程，趕到中部參加同事喜宴，怎料剛準備停入會館停車位，就立即被新人家屬制止，原因竟是他開的車不夠好，讓他聽了內心被刺傷，心情也跌到谷底。

原PO在臉書爆系社團表示，當時他看到婚宴會館入口旁有車位，馬上準備停進去，不料新人家屬上前制止，即便確認一行人是來吃喜酒的賓客，仍要求移車到對面的停車場。

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當時原PO滿頭問號，新人家屬馬上補充「這裡是給進口車停的，等下新人入場要拍照，比較好看」。他聽完以後，只能自己摸摸鼻子，立刻把車改停到對面停車場，「只是心裡有點落寞，原來我的車不適合入鏡...」

許多人看完紛紛留言，「如果是我，應該馬上就掉頭開走了」、「你紅包一定有多抽幾張出來吧？」、「人生總有幾場婚宴是要讓你學到教訓」、「有夠勢利的爛新人家屬，那些禮金還不如自己拿去吃東西還能全家吃撐，不用被羞辱」、「直接離開才是尊重家屬，省下紅包是尊重自己」、「結的不是婚，是虛榮」、「事先規劃好的話 那邊應該立個告示做預留，才不用趕賓客」。

不過，有網友持不同看法，「還好吧！他們事先就有規劃讓一些豪車排在一起，拍照比較好看，換個方向想，結婚開心就好，不用想太多」，還有過來人分享同樣經驗，「我之前遇過，當場就說我等他們下次結婚再來吃喜酒，掰掰」。

對此，原PO回覆，基於同事情誼，他沒有掉頭走人，也沒有少給紅包，基於同事情誼，「不好意思下這麼重手」。

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