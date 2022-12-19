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馬來西亞露營地山崩24死　搜救第3天仍有「9人失蹤」

▲▼馬來西亞營地坍方。（圖／路透社）

▲馬來西亞露營地坍方，至今仍有9人下落不明。（圖／路透社）

文／中央社

馬來西亞無執照露營區發生致命山崩，搜尋失蹤露營客的工作今天進入第3天，消防救援單位表示，找到生還者的機會相當渺茫。

路透社報導，首都吉隆坡以北約50公里熱門丘陵地區巴當加里鎮（Batang Kali）一處營地16日清晨發生土石坍方，當時有許多紮營露宿的民眾正在睡夢中，至少24人罹難。

巴當加里鎮所在的雪蘭莪州（Selangor）消防救援局表示，有94人因為土石坍方受困，其中61人安然無恙，9人依舊下落不明；罹難者中包括7名孩童。

▲▼馬來西亞營地坍方。（圖／路透社）

▲▼馬來西亞營地坍方。（圖／路透社）

▲▼馬來西亞營地坍方。（圖／路透社）

▲救援人員出動搜救犬搜尋受困民眾。（圖／路透社）

救援人員派出挖土機具和搜救犬搜尋受困泥濘碎石底下的民眾，然而大雨讓人憂心當地土石恐進一步坍方。

雪蘭莪州消防救援局長哈米斯（Norazam Khamis）說，缺氧加上泥土重量下壓，使得找到更多生還者的機會相當渺茫。

初步調查顯示，約45萬立方公尺土石的路堤崩塌，這樣的土石量從估計30公尺的高度落下，覆蓋範圍約為0.4公頃。

土石坍方在馬來西亞相當常見，但通常只發生在大雨過後。水患也並不罕見，去年全國有7個州的約2萬1000人因豪雨而流離失所。

▼家屬把死者遺體帶離現場。（圖／路透社）

▲▼馬來西亞營地坍方。（圖／路透社）

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