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智慧生產與永續循環併行　彰化農業再升級

▲▼彰化,智慧農業,王惠美,循環農業,2022彰化縣長,2022九合一大選,2022彰化縣。（圖／彰化縣政府提供） 

▲王惠美輔導農業轉型升級不遺餘力。

圖、文／彰化縣政府提供

彰化是供應國內農漁牧產品的重要產地，雞蛋一年可生產供應約35億顆，平均每2顆雞蛋就有1顆來自彰化；牛乳年產乳量逾11萬公噸，平均每4瓶就有1瓶來自彰化；葡萄產量居台灣之冠，佔全國近5成；水稻種植面積更是全國第一。

面對氣候變遷與缺工問題，過去務農的經驗與傳承，正遭受嚴重挑戰。為提高產能、穩定品質及追求永續經營，彰化縣政府導入「智慧農業」，朝向省時、省工、省力的目標，並配合全球淨零碳排趨勢，打造生生不息的「循環農業」，翻轉產業的既定印象，為下一代種下綠色永續的種子。

王惠美表示，縣內小農因缺乏經濟規模，無法像國外大農戶從事高效率農業生產模式，加上農村均面臨農民年紀老化、勞動力不足且流動性大的問題。因此，現階段傳統農業勢必轉型升級「智慧農業」，導入高價值且專業化的農業生產模式，始能符合現代農業趨勢。

縣府陸續設立「智慧農業—農、漁、牧的標準示範場域」，輔導農民參觀、諮詢、學習完整的智慧化農業設施，再依據個人田間需求，購入最佳需求設備。為減輕農民轉型的負擔，更推出「智慧農業設施補助」。目前每案場補助比率上限為50％（金額上限為30萬元），若設施面積超過0.5公頃或具特殊性之農產業，得另以專案辦理補助，惟每案最高補助金額為新臺幣100萬元。

▲▼彰化,智慧農業,王惠美,循環農業,2022彰化縣長,2022九合一大選,2022彰化縣。（圖／彰化縣政府提供）

▲位於埤頭的「藝龍百香果繁育中心」建置自動化環控系統，自育苗源頭把關品質。

近年來，民眾對於生活環境要求日益重視，畜牧業在民眾印象裡屬於嫌惡設施及污染事業，因此相關抗議及環保檢舉案屢見不鮮，為求永續發展，產業升級是勢在必行的政策。

彰化為臺灣第三大養豬縣市，養豬戶有605戶，養豬頭數約75萬8千頭，佔全國總產量14%左右，總產值高達100億元。縣府輔積極推動畜舍升級密閉水簾式高床豬舍、異地飼養畜舍改建及購置自動省工設備，配合農委會「110年輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設施（備）計畫」輔導共146場、計畫執行總金額約2億1,443萬元，佔全國經費28.37%，經行政院農業委員會評定為全國第一名。

位於芳苑的隆盛畜牧場，不但在場內裝設太陽能板，也投入廢水處理設備及沼氣發電設備，廢水處理過程中產生的汙泥，還可以「植種」於工業的廢水處理設施中，幫助提升工業廢水處理降解的效能，共同改善廢水汙染。

▲▼彰化,智慧農業,王惠美,循環農業,2022彰化縣長,2022九合一大選,2022彰化縣。（圖／彰化縣政府提供）

▲位於芳苑的「隆盛畜牧場」積極發展綠色畜牧。

為了減少果樹廢棄枝條、稻草露天燃燒所衍生的空汙問題，縣府近年加大力度推廣使用「微生物製劑」來腐化分解果樹廢棄枝條及稻草，讓農廢轉變為營養的有機肥。此外，也補助產銷班購買碎枝機等小型農機，並與第四河川局跨域合作，在濁水溪北岸裸露灘地鋪設廢棄藤枝，減少冬季揚塵的發生。

彰化綿延的海岸線盛產鮮蚵，也因此產生大量的蚵殼與文蛤殼等廢棄物，縣府媒合廠商加工做為飼料、肥料添加物、消毒清潔用品、筆、襪子等民生用品的原料，賦予新的價值。

▲▼彰化,智慧農業,王惠美,循環農業,2022彰化縣長,2022九合一大選,2022彰化縣。（圖／彰化縣政府提供）

▲縣府祭出三大政策解決廢棄葡萄藤枝條露天燃燒問題。

為解決民眾從農遇到的困難並吸引青年加入農業，自109年特開設「彰農學堂」課程，建立一個有系統、有效率及全方位的農業技能學習園地，成為菜鳥精進為菁英的訓練基地，並結合農業研究、教育、推廣資源，建構完整之農業教育訓練制度，提供有意從農者，農業終身學習之管道。

在創業方面，縣府除了有「農度剛好」青年創意好點子的競賽，從109年開始也規劃許多青年創業輔導措施，提供每人最高30萬元的創業補助，激發青年創業的動力，讓青年有資金能夠去發想更具有彰化特色的產品，並強化品牌行銷與競爭力。

▲▼彰化,智慧農業,王惠美,循環農業,2022彰化縣長,2022九合一大選,2022彰化縣。（圖／彰化縣政府提供）

▲縣府舉辦「農度剛好」競賽，除獎勵青年創意，也促進與企業簽署MOU合作。

王惠美積極結合農友、政府、產業專家三方的交流互動，並提供資源吸引青農留鄉或返鄉。在縣府努力不懈之下，青農人數從108年的1,104人持續增長，至今翻倍成長至2,350人，為全國青農人數第一縣市。農委會「第六屆百大青農名單」，全國共86人得獎，彰化縣就佔了17人，更展現彰化的青農實力。

日前彰化於「2022總統盃黑客松國際松」榮獲卓越團隊第一名，中州科技大學以壽米屋集團產區作為基地，以「從稻桿廢棄物到生物炭肥料與土壤碳儲存－生物炭循環永續發展模式之實戰」為題，從31組國際團隊提案脫穎而出，為開辦以來，國際松第一次由台灣團隊獲得冠軍，可説是彰化之光。

▲▼彰化,智慧農業,王惠美,循環農業,2022彰化縣長,2022九合一大選,2022彰化縣。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化於「2022總統盃黑客松國際松」榮獲卓越團隊第一名。

「堅強的農業實力是彰化的驕傲」，王惠美期許在智慧科技的引入下，進一步帶領農友朝向「精準農業、智慧生產」的目標，調整原有的產業生態，融入永續概念，走向農業的數位化與永續轉型之路，自生產端到銷售端的各個環節，提供農友所需的各項協助，成為他們從農的最佳助力！

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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