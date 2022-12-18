黃敏惠輾壓對手！民進黨又吞敗　王浩宇找到原因：側翼沒參戰

▲嘉義市長開票 李俊俋一路苦追黃敏惠。（圖／王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

嘉義市長選舉今（18）日登場，下午4點起開票，尋求連任的國民黨市長黃敏惠自開票以來一路輾壓群雄，稍早前已超過當選門檻4.6萬票，自行宣布當選，順利連任。眼見民進黨再吞敗仗，同黨前議員王浩宇率先分析背後原因，直言「側翼都閉嘴，幾乎無參戰」。

王浩宇稍早在臉書發文表示，「側翼都閉嘴，幾乎無參戰，嘉義市長選舉，黃敏惠一路領先李俊俋」。疑似呼應擁有21萬人追蹤的親綠臉書粉絲團「只是堵藍」，日前表態嘉義市長補選，全部「義勇軍」都不會幫忙，要看民進黨的「正規軍」有多厲害。

貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，「一直輸怎麼辦」、「嘉義沒啥好討論的吧！大家都知道結果」、「這場選舉安靜到政論節目都沒在談了」、「在任的通常都是比較優勢！李委員辛苦您了，不要氣餒儲備體力期待下屆再拼了！祝福您加油」。

不過，也有許多網友不以為然留言直呼，「欸，難道側翼參戰，李俊俋就會贏嗎？」、「意料之中的事情」、「側翼沒閉嘴李俊俋能贏？側翼邏輯果然不容小看」、「嘉義市本就藍大於綠吧」、「看浩宇崩潰，心裡真爽，接下來是立委補選，這些人還會再崩潰一次，哀鴻遍野哭成一片」。

▼嘉義市長選舉開票。（圖／記者翁伊森翻攝）

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