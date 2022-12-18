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李俊俋發布敗選感言　賴清德留言打氣：需要調整方向喚回人民認同

▲▼ 嘉義市長李俊俋選前之夜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲李俊俋以3萬2790票惜敗，隨即於臉書發布敗選感言。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選延長賽，嘉義市長選舉今（18）日登場，選舉結果出爐，由國民黨候選人黃敏惠以5萬9874票當選連任，民進黨候選人李俊俋3萬2790票惜敗。李俊俋隨即在臉書發布敗選感言，而已登記參選黨主席的副總統賴清德也在底下留言打氣，「這代表我們需要調整方向，只要更加努力，一定可以重新喚回人民的認同！」

李俊俋表示，「所有敗選的責任我會一人承擔」，但是他要感謝所有嘉義的好鄉親，在這一次的過程當中，給他很多幫助，給他很多鼓勵。他回憶，從被黨部徵召之後，他每天站在路口，每天一步一步地在走，沿路掃街，很多人都給他鼓勵，很多人也有跟他反應說嘉義需要改變，「雖然我們沒有成功，但是我會繼續檢討，我們的原因在哪裡，我們未來要如何來努力。」

此外，李俊俋指出，自己也特別感謝所有的嘉義在地的黨公職同志們，他們大部分的人的選舉都在11月26日就結束了，但是並沒有放棄，繼續每天來陪他，繼續走到最後一分鐘，他也要感謝許多黨內的同志們，來這裡幫忙他助選，包括前副總統陳建仁、包括陳時中部長、包括陳其邁代理主席、包括蘇貞昌院長，還有很多很多立法院黨團的好同志，他表示，「他們來這邊不是為了李俊俋，他們來這邊是為了希望可以讓台灣更好，也希望民進黨可以再站起來，繼續來努力」。

李俊俋最後強調，這一次的選舉從頭開始就不是一個簡單的選舉，為了嘉義，要共同認真繼續來努力，路還沒完成，我們的路要繼續向前行，「所以要拜託大家不要失志」，繼續來為這片土地，為了嘉義，讓嘉義共同來進步，讓嘉義繼續來發展。

此文一出，賴清德也在李俊俋臉書留言，「團結不懈，奮戰到底，俊俋和所有的幹部、志工們辛苦了。雖然天不從人願，但是這代表我們需要調整方向，只要更加努力，一定可以重新喚回人民的認同！」

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