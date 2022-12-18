花蓮精品咖啡喊出天價！媒合會拍賣競標激烈　1公斤2萬元賣出

▲花蓮辦理第六屆精品咖啡評鑑頒獎典禮暨成果發表會及咖啡生豆媒合會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府辦理第六屆精品咖啡評鑑頒獎典禮暨成果發表會及咖啡生豆媒合會，17日在台開新天堂樂園舉行，參與拍賣的得獎咖啡豆全數搶購一空，特等獎得主創下花蓮咖啡拍賣成交價新紀錄！

花蓮縣一直是有機農業推廣的模範生，儘管全縣咖啡栽培面積僅約78.61公頃，但以咖啡為主要經濟商品的農戶中卻高達80戶以上通過有機驗證，花蓮更是於第五屆花蓮精品咖啡評鑑便首創台灣咖啡評鑑有機農業的分組制度，除了顯示有機咖啡農對品質高標準的自我要求，更證明有機咖啡具有與慣行農法咖啡一較高下的實力，破除使用化肥、農藥可提高品質的傳統觀念。

▲特等獎拍賣刷新花蓮咖啡成交價新紀錄，以一公斤新台幣2萬元拍出。

花蓮縣政府自2017年開始辦理花蓮精品咖啡評鑑，迄今已邁入第六屆，花蓮縣政府持續並積極輔導在地咖啡農友，除聘請專業技術人員協助開設咖啡相關課程外，並引進咖啡師鑑定制度、委託專業咖啡鑑定團隊辦理精品咖啡評鑑等，就是希望藉由專業公正的評鑑結果，讓更多國人熟知並信任花蓮精品咖啡的品牌。

縣長徐榛蔚說，花蓮縣政府致力於環境永續，在淨零碳排與有機農業的推展深耕，並持續推進農產的經濟發展，期待透過資源凝聚與扶持系統的建置，讓產業發展與環境保護不悖離，藉由持續支持農友生產零污染的高品質精品咖啡、協助國際咖啡市場的推廣曝光，創造經濟與環保雙贏。

頒獎典禮由阿勒飛斯文化藝術團別開生面的表演揭開序幕，展現花蓮的蓬勃朝氣。獎項頒予後的重頭戲，由農業處長陳淑雯帶領百餘名花蓮鄉親一齊鑑賞高品質的花蓮咖啡，重量級嘉賓——世界杯測冠軍劉邦禹老師為大家示範杯測流程，參與民眾互動頻頻，場面十分熱烈。

▲百餘名花蓮鄉親一齊鑑賞高品質的花蓮咖啡。

本屆獲獎咖啡莊園在現場亦有設攤，現場沖泡自家咖啡，與參與民眾熱絡交流。花蓮縣政府更準備百份獨家伴手禮贈與民眾，包含專屬的花蓮咖啡馬克杯，以及極具紀念性的專業咖啡杯測湯匙。

吸引全台咖啡採購業者雲集的生豆媒合會同步登場，共計8位得獎咖啡農、12支咖啡生豆參與媒合。實際進行杯測品鑑環節，與會者從嗅聞乾粉香氣就紛紛搶購，於特等獎拍賣時踴躍舉牌競標、盛況空前，刷新花蓮咖啡成交價新紀錄，以一公斤新台幣2萬元拍出，參與拍賣的得獎生豆當日全數售罄，象徵傑出咖啡農悉心照護的成果，深受追求完美風味的鑑賞者喜愛。

本屆花蓮縣精品咖啡評鑑共計41支生豆送件參賽，包含一般組21支、有機組20支，有機咖啡組獲獎莊園為：鄉庭有機農場、917農場、瑞穗石柱有機咖啡；一般咖啡組獲獎莊園為：仲大叔咖啡莊園、愛姬咖啡莊園、何留咖啡、花蓮縣秀林鄉特用作物咖啡產銷第一班、康家放山咖啡。評鑑特等獎、頭等獎及金質獎生豆，再次薦送CQI國際咖啡品質學會進行Q咖啡認證成績斐然，並藉CQI相關宣傳，觸及世界各地咖啡買家，增加花蓮咖啡豆在國際間的曝光度。