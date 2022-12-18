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南方澳跨海大橋斷橋重生！18日15時通車　「鯖浪奇緣」成新地標

▲▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人主持新建南方澳大橋通車剪彩典禮，新橋當天15時正式開放人車通行。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人主持新建南方澳大橋通車剪彩典禮，新橋當天15時正式開放人車通行。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

3年前，宜蘭南方澳跨港大橋無預警崩塌斷橋，奪6命、壓毀3艘漁船，新橋重建經2年5個多月後，18日上午在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人主持通車剪彩典禮後，在當天下午3時正式開放人車通行。新橋「鯖浪奇緣」造型成新地標。

▲▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人主持新建南方澳大橋通車剪彩典禮，新橋當天15時正式開放人車通行。（圖／記者游芳男攝，下同）

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蔡英文總統偕同蘇貞昌院長，18日上午於宜蘭南方澳漁港主持南方澳跨港大橋重建工程通車典禮，參加觀禮人員有行政院吳澤成政務委員、宜蘭縣林姿妙縣長、宜蘭縣議員、地區里長等各級民意代表及地方民眾，場面洋溢期待及歡樂氣氛。

▲▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人主持新建南方澳大橋通車剪彩典禮，新橋當天15時正式開放人車通行。（圖／記者游芳男攝，下同）

蘇花改工程處表示，南方澳舊橋自2019年10月1日倒塌至今已屆滿3年時間，18日於原址順利重建新橋完成並舉辦通車典禮。新建橋梁設計為三跨連續變斷面加肋預力箱型梁橋，工程總長796.53公尺，其中橋梁595公尺、引道201.53公尺，橋面寬13～14.6公尺。橋梁造型發想自南方澳漁港「鯖魚的故鄉」，於道路兩側設置人行步道、造型欄杆及裝置藝術，夜間搭配藝術光雕系統，結合交通與觀光於一體。

新橋工程設計著重安全，採耐久年限100年的抗腐蝕與耐震等設計設計，並採用「鯖浪奇緣」主題的鯖魚意象的特殊造型，夜間搭配觀景藝術光調系統，而人行景觀觀景平台，是配合周邊道路形成一個環狀道路系統，工程經費9.8億元，工期899天，將於18日下午3時，開放人車通行。

新建南方澳跨港大橋通車，讓地方居民重新擁有一座堅固可靠、造型優美，足以代表蘇澳鎮地標的南方澳跨港大橋。

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