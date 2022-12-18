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獨／高科大生控遭逼「寒流划獨木舟」：不下水當掉！　教授說話了

▲▼高科大28名學生落海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高科大28名學生落海，所幸都被救起，但有8人失溫送醫。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

高科大師生17日上午到情人碼頭教授獨木舟課程，未料當時風雨太大，有28名學生當場落海，經警消搶救後，全數無生命危險，不過有8名學生失溫被送醫觀察。對此，一名報案同學還原事發經過，指控教授當天不顧寒流來襲，在僅13、14度的低溫下強迫同學下海，還說「不下水就當掉你們」，現在教授出面回應。

擔任該課程的高姓教授接受記者訪問，他表示對於學生在網路的留言，他已經知道了，而且也打過電話跟學生家長說明，「他也了解這個狀況，學校部分我們也會依照事實，我們會去處理。」記者追問留言學生指控「不下水就當掉你們」這個部分，高姓教授表示：「昨天是一個期末考試，因為獨木舟這個是一個必修課程，我沒有說不下水就當掉他，但是有成績，所以昨天一個課程就是翻船復位的考試項目，原本的設計是回來以後，我們會在現場做翻船復位，就讓他們換衣服，換乾的衣服，分兩組來進行。」

▲▼高科大28名學生落海。（圖／記者許宥孺翻攝）

對於當掉這件事，高姓教授進一步強調，「上課是學生的權利，就自己的意願，要不要來上課，我們怎麼......他要是不來上課，我們也沒辦法，當老師的也沒辦法，要不要下水由他們自己決定，但是我們在評量當中是有這個評量，是在期初都已經講好我們要考什麼項目，打分數的評量標準，所以有沒有下水，那不是重點，是你有沒有成績。」

高姓教授多次說明：「我沒有說你們一定要下水才會通過，不下水就要把你當掉，沒有！因為學生現在反映跟自主性比較高，所以你要不要來上課，你要不要做什麼其他的課程，都是學生自己決定，而且我們在興達港已經十幾年了，基本上課程上的內容沒有什麼變動，只是那天比較冷，風是還好，只是比較冷，因為課程在期初已經排好，因為要調動的話，調動課程沒有那麼容易，因為學生會請假，因為在假日，學生會請假，所以調動課程並沒有那麼容易。」

▲▼高科大28名學生落海。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在17日上午10點59分，警消獲報，茄萣區正遠路附近地區發生多人落海事件。經了解，現場有62名高雄科技大學海洋休閒管理系師生，當時到情人碼頭教授獨木舟課程，其中有28名學生於海上划行獨木舟時，因為突然下起大雨，被風吹落海，只能到消波塊上等待救援，直到中午12點16分才全數獲救，總計有8人失溫送醫觀察。

原PO提到，當她發現浪真的太大並叫大家趕緊迴轉不要往前時已經來不及了，更前面的同學都已經被浪衝進蚵棚，她自己也不例外，所有人為了避免翻落海中，緊緊抓著蚵棚的木柱，手都被割到滿布傷痕，之後才退到後方消波塊避難等待救援，這段期間，助教用IBM救援兩批同學約7、8人，但一趟來回要半小時，「將近30位同學要救到什麼時候？」

原PO痛批，針對此事件，老師枉顧學生安全，執意讓學生下水以學生性命作為賭注而造成此結果，她除了嚴正譴責，也呼籲學校及老師給出交代，並負起所有相關賠償責任，「希望大家的重視可以使該老師重新調整教學方式，而不是覺得以前可以，現在為什麼不行的爛理由，枉顧學生生命，要學生忍著寒冷低溫進行該課程！」

文章曝光後，不少當事學生也現身留言，「我也是等待救援的同學之一，但當時有一些同學因為船體翻覆落水，所以我們這一群是被浪衝到更遠的地方，那邊是沒有消波塊的，後來是有漁塭的居民發現我們，才有救護車把我們載回原本的地點」、「我是當事人，老師們都說不下水就當掉你們，同學不想重修這門鬼課被迫下水」。

高姓教授現在出面回應之外，也再次說明，「我並沒有要求學生今天隔天要去上課，其實我們都已經宣佈不上課了，還有天氣不好，已經宣佈了，並沒有要求他們來上課。」

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