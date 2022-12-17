　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霸王級寒流來襲全台「至少43死」　醫示警：喝酒取暖易失溫猝死

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流發威全台至少43起猝死，多地通報疑似因為低溫需要緊急送醫的案例。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣、陳崑福／綜合報導

2022年霸王級寒流襲捲全台，周末低溫更下探6度，光是雙北以及桃園3地，從16日至今，就已經有43人因為疾病猝死案件，另外其他全國各地也通報多起疑似因為氣溫驟降，緊急送醫的案件。醫師對此示警，切勿喝酒取暖，否則可能會因血管來不及收縮而導致反效果，甚至失溫猝死。

屏東縣17日通報，0時-19時內科ohca（到院前心肺功能停止）共8件。花蓮北埔分隊一星期內載送2名內科OHCA患者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化縣消防局統計從16日下午17時起至今日8時止，急病救護有25件，其中非創傷OHCA的有2人。高雄市從17日凌晨零時起至下午4點，疑似因為低溫造成不適而送醫案件總共有11人。

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲重症醫學專科醫師黃軒指出，寒流來襲手腳變冷，是由於身體自我防禦，調節核心溫度的自我防禦機制。（圖／記者湯興漢攝）

重症醫學專科醫師黃軒指出，人體暴露在寒流時，四肢血管會收縮，這是身體要確保心臟，腦袋，腎臟、肝臟等重要器官的血液循環能保持溫暖，才會改變手腳中循環的血液量，導致周邊血管收縮，使手腳變冷，是由於身體自我防禦，調節核心溫度機制所造成。

黃軒分享手腳冰冷時不該做的4件事包括，抽菸取暖、喝酒取暖、一直坐著不動、進出溫差變化大的地方，這些行為容易增加血管負擔，或者使身體禦寒能力下降，使手腳更冰冷甚至失溫、猝死。

黃軒建議天冷時可吃熱食以保持核心體溫升高；也可穿襪子睡覺、挑選可禦寒的棉被。此外，運動也是好選擇，不僅可以熱身，還能訓練肌肉，且運動燃燒卡路里，會使身體發熱，讓四肢血管循環加溫。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／OPEN將「放飛奔逃」後找到了！警協尋確定變「愛的破將
高麗菜清宿便「還能抑制5種癌」！醫讚4好處：天菜蔬菜
霸王級寒流來襲全台「至少43死」　醫示警：一動作取暖易猝死
快訊／魔獸上場時間「限縮令」　每節最多打7分鐘
快訊／恭喜！徐佳瑩女兒出生了：我剛剛又生了一個孩子
90%人都有！8腳蟎蟲「臉上狂交配」定居毛囊　醫無奈：洗不掉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

霸王級寒流來襲全台「至少43死」　醫示警：喝酒取暖易失溫猝死

手腳冷到爆！3步驟來一鍋麻油雞進補　不加水湯頭很鮮甜

OPEN將「飛天逃跑」影曝！臨走前雀躍後空翻　高市府急發協尋通知

準岳父超色「愛去成人展」！挖到獵奇A片秒約他：下周一起看

極凍寒流發威！玉山氣象站雨夾冰霰　驚艷現身15分鐘

最強慶典！奇美聖誕週末　一秒到英國歡樂派對登場

快訊／OPEN將你要去哪！大氣球遊行主角突噴飛高空消失了…下落不明

12生肖「錢包顏色」大公開！命理師：選對聚財又守財

寒流發威「富貴角8.6度」！最冷時候還沒到　一圖看「極凍時刻」

信箱冒出「500元超商禮券」　她驚見1細節！詐騙新手法曝光

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

飼主左右手輕推「鴨胸」　牠看鏡頭搖擺超有節奏

運動會出現大排場陣頭 結合本科專業秒變廟會

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

鄧紫棋唱西文歌慶阿根廷晉決賽　「梅西按讚了」她驚呼：OMG！

霸王級寒流來襲全台「至少43死」　醫示警：喝酒取暖易失溫猝死

手腳冷到爆！3步驟來一鍋麻油雞進補　不加水湯頭很鮮甜

OPEN將「飛天逃跑」影曝！臨走前雀躍後空翻　高市府急發協尋通知

準岳父超色「愛去成人展」！挖到獵奇A片秒約他：下周一起看

極凍寒流發威！玉山氣象站雨夾冰霰　驚艷現身15分鐘

最強慶典！奇美聖誕週末　一秒到英國歡樂派對登場

快訊／OPEN將你要去哪！大氣球遊行主角突噴飛高空消失了…下落不明

12生肖「錢包顏色」大公開！命理師：選對聚財又守財

寒流發威「富貴角8.6度」！最冷時候還沒到　一圖看「極凍時刻」

信箱冒出「500元超商禮券」　她驚見1細節！詐騙新手法曝光

GINO加新劇組超緊張！　曝台八男神「背後貼心安排」：真的很暖

全台急凍！心臟醫提醒慎防「室內猝死」　起床時別急著離開被窩

陸男星確診新冠竟狂放屁！　「1分鐘放1次」他哀號：嗅覺還沒喪失

快訊／OPEN將夢時代奔逃後找到了！　警協尋確定變「愛的破將」

醫揭7大流行病毒「關鍵症狀」！嘔吐恐是諾羅　出現2情況別拖

《超偶》李子森開唱合體「女友」　唱一半突大停電...背後原因超甜

莎拉布萊曼睽違5年開唱...飆中文：你們好　抽空大嗑台灣美食

快訊／魔獸上場時間「限縮令」　每節最多打7分鐘

《First Love初戀》的4種愛情面貌　「對任何邂逅，都心存感激」

霸王級寒流來襲全台「至少43死」　醫示警：喝酒取暖易失溫猝死

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

好市多「1新規定曝光」！會員火大：爛到不行

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

好市多又出「冬季神鍋」！他一喝秒喊：再吃幾次

妹子逛1日系服裝店　一票也推：每周必挖寶

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳

LINE「22款貼圖全免費」！隱藏版快下載

手腳冰冷4件事別做！喝酒取暖「嚴重恐失溫、猝死」

男子被控內褲賊UNIQLO道歉了

加碼熊好券到18號！他趕出「店家地圖」神炸

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

人妻被灌醉啪啪已婚同事　進公司「倉庫又1次」

更多熱門

相關新聞

極凍寒流發威！玉山氣象站雨夾冰霰　驚艷現身15分鐘

極凍寒流發威！玉山氣象站雨夾冰霰　驚艷現身15分鐘

極凍寒流強襲，今晚到下周一最酷寒，氣象局玉山氣象站今晚18時50分出現冰霰。

霸王寒流襲台！高雄11人疑因低溫命危

霸王寒流襲台！高雄11人疑因低溫命危

寒流發威「富貴角8.6度」！最冷時候還沒到　一圖看「極凍時刻」

寒流發威「富貴角8.6度」！最冷時候還沒到　一圖看「極凍時刻」

新竹山區體感僅5度　2日累積13人死

新竹山區體感僅5度　2日累積13人死

寒流帶路邊中年男子回家！手機竟被摸走

寒流帶路邊中年男子回家！手機竟被摸走

關鍵字：

霸王級寒流寒流猝死失溫

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

張蘭認了決裂汪小菲！「母子斷絕聯繫」

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

一線女星遭騙財騙色「18億財產一夜泡湯」！

大咖天后跨年演出前「故意確診」！中鏢還炫耀發文

陶晶瑩玩抖音開濾鏡：難怪小孩迷上

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面