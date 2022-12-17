霸王級寒流來襲全台「至少43死」　醫示警：喝酒取暖易失溫猝死

▲寒流發威全台至少43起猝死，多地通報疑似因為低溫需要緊急送醫的案例。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣、陳崑福／綜合報導

2022年霸王級寒流襲捲全台，周末低溫更下探6度，光是雙北以及桃園3地，從16日至今，就已經有43人因為疾病猝死案件，另外其他全國各地也通報多起疑似因為氣溫驟降，緊急送醫的案件。醫師對此示警，切勿喝酒取暖，否則可能會因血管來不及收縮而導致反效果，甚至失溫猝死。

屏東縣17日通報，0時-19時內科ohca（到院前心肺功能停止）共8件。花蓮北埔分隊一星期內載送2名內科OHCA患者。

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彰化縣消防局統計從16日下午17時起至今日8時止，急病救護有25件，其中非創傷OHCA的有2人。高雄市從17日凌晨零時起至下午4點，疑似因為低溫造成不適而送醫案件總共有11人。

▲重症醫學專科醫師黃軒指出，寒流來襲手腳變冷，是由於身體自我防禦，調節核心溫度的自我防禦機制。（圖／記者湯興漢攝）



重症醫學專科醫師黃軒指出，人體暴露在寒流時，四肢血管會收縮，這是身體要確保心臟，腦袋，腎臟、肝臟等重要器官的血液循環能保持溫暖，才會改變手腳中循環的血液量，導致周邊血管收縮，使手腳變冷，是由於身體自我防禦，調節核心溫度機制所造成。

黃軒分享手腳冰冷時不該做的4件事包括，抽菸取暖、喝酒取暖、一直坐著不動、進出溫差變化大的地方，這些行為容易增加血管負擔，或者使身體禦寒能力下降，使手腳更冰冷甚至失溫、猝死。

黃軒建議天冷時可吃熱食以保持核心體溫升高；也可穿襪子睡覺、挑選可禦寒的棉被。此外，運動也是好選擇，不僅可以熱身，還能訓練肌肉，且運動燃燒卡路里，會使身體發熱，讓四肢血管循環加溫。