合歡山暗空公園望遠鏡不夠力　南投縣將增建360度圓頂天文台

▲合歡山暗空公園將增設圓頂天文台，追星族觀星將再添利器 。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「追星族」未來到合歡山，將能一圓以高階天文望遠設備遍覽星空天文奇景的宿願：南投縣長林明溱日前宣布，將投入300萬元經費於鳶峰設置可360度全方位觀測星空的圓頂天文台，讓合歡山暗空公園繼鳶峰觀星平台、星空劇場啟用後，將再添觀星利器。

南投縣議會第19屆第24次臨時會於16日開議，林明溱16日在會後指出，他已簽核300萬元經費，支持觀光處在鳶峰設置圓頂天文台的計畫。

林明溱表示，合歡山暗空公園榮獲國際暗天協會認證，到合歡山觀星已成為國際追星族的首選；縣府除建設完善觀星平台及無障礙設施、南投星空季活動，推動觀星品質提升計畫，更攜手工研院打造的「鳶峰星空劇場」，將科技融入展示，運用最新數位科技與媒材，以嶄新的互動介面與顯示技術，打造獨特的天文體驗感受。

林明溱說，現有的望遠鏡並無法和星空劇場連結、全面滿足觀星需求，因此特別指示觀光處儘快施設天文台，初估設備要花費300萬元，他已如數簽核同意推動，觀光處會加速辦理發包招標動工施設。

林明溱強調，合歡山暗空公園大幅提升仁愛鄉霧社、清境等地區觀光旅遊的深度與廣度，尤其是能夠真正留下遊客、在清境霧社住宿，體驗靜夜燦爛星空勝景，雖然8年縣長任期即將屆滿，但推動南投縣觀光新據點的努力仍不會中斷。