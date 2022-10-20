合歡山暗空公園星空品質達銀級標準　南投與美日專家分享成果

▲南投縣合歡山暗空公園保育成果獲國際肯定。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

獵戶座流星雨將於21日晚間報到，而南投縣政府日前向國際宣布推動星空保育有成，合歡山暗空公園星空品質已達銀級標準以上，未來將持續推動暗空旅遊新商機，打造創新無污染的星空產業鏈，讓合歡山暗空公園成為台灣星空旅遊與環境保育的新標竿。

縣府13日舉辦「合歡山暗空公園國際論壇暨暗空光害監測結果發佈會」，由兼任暗空公園總顧問的暨南大學教授曾永平擔任引言人，副縣長陳正昇出席與談，與國際暗空協會的保育部主任Ashley Wilson和會員部主任Bettymaya Foott、日本暗空協會分會理事長越智信彰以視訊方式進行交流，分享台灣在觀光發展下的暗空保育經驗。

縣府指出，由星空守護聯盟理事長劉志安主持的暗空光害監測結果顯示，合歡山暗空公園自2019年設立以來，共計有7個監測點在星空品質上有顯著改善，也成為此次國際論壇最大亮點。

▲合歡山暗空公園經營4年有成，星空品質達銀級標準。（圖／南投縣政府提供，下同）

清境永續發展協會理事長李從秀說明，去年的調查顯示有4個監測點的星空品質有顯著改善，今年又增加3個點：包括從鳶峰前方2公里處開始，沿著台14線往上爬升，途經鳶峰、昆陽、合歡山主峰登山口、合歡山莊觀景台、松雪樓、與石門山登山口小屋等地方，目前星空品質落在國際銀級星空品質的標準。

陳正昇說，公私部門自2017年起協力推動於合歡山亞洲第3座暗空公園，縣府4年來投入逾億元經費，改善道路照明設施及旅遊設施，保育星空資源及完善旅遊服務品質，並整合仁愛鄉地方創生機制，共同努力執行加設600盞燈罩、星空友善商家公約推動等，縣議會於6月更三讀通過《南投縣合歡山暗空公園管理自治條例》，目前SQM星空品質常態質提升到21.3至21.7，友善商店達72家，比去年成長近50%。

縣府觀光處處長陳志賢表示，10月13日起國境開放，縣府將加速各項軟硬體設備，打造國際級觀星地點，歡迎全世界遊客到合歡山暗空公園來旅遊；環保局目前也正草擬光害管制自治條例，除設定「光敏感區」，也會針對光害管制標準與測量方法訂定明確開罰的標準。