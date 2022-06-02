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合歡山暗空公園管理自治條例將上路　開車3分鐘不關大燈罰1千

▲南投縣合歡山暗空公園管理自治條例將上路，開車若不關大燈恐遭罰1000元。（圖／資料照片，下同）

▲南投縣合歡山暗空公園管理自治條例將上路，開車若不關大燈恐遭罰1000元。（圖／資料照片，下同）

記者高堂堯／南投報導

合歡山國際暗空公園為全台第一個獲得國際暗空協會（IDA）認證的暗空公園（Dark Sky Park），也讓合歡山星空之美躍入國際，不過自啟用以來迭生遊客製造光害、違停等亂象，南投縣政府於是在去年底公告制定《南投縣合歡山暗空公園管理自治條例》，預計下個月送交縣議會審查，規定若開車至公園範圍內，3分鐘內需關閉大燈，違者可處1000元罰鍰。

依據該自治條例內容，將合歡山國際暗空公園的範圍界定在台14甲22.1公里（鳶峰停車場以下2公里）至27.5公里處，以道路中心向兩側延伸500公尺，並明訂「車輛行駛應以近光燈照明為主，避免使用遠光燈」、「車輛停妥後三分鐘內應關閉對外所有光源」、「可攜式照明限初始流明500lm以下，色溫3000K以下，照射角度不得高於光源水平線」等條款。

▲南投縣合歡山暗空公園管理自治條例將上路，全面杜絕光害。（圖／資料照片）

▲南投縣合歡山暗空公園管理自治條例將上路，全面杜絕光害。（圖／資料照片）

該自治條例指出，上述行為如經勸阻不服者，得將行為者驅離，經驅離仍不服者，處行為人新臺幣一千元以下罰鍰，並得按次處罰。

南投縣觀光處指出，原草案劃定範圍是自台14甲22.1公里至32.781公里處的合歡山松雪樓遊客中心，考量到跨縣市和國家公園範圍的問題，因此將範圍縮小至明確的縣轄之內，其他非縣轄區域，以及違停、禁止野炊和營火等由《國家公園法》等既有條文規範，也強調訂定自治條例的初衷並非開罰，而是希望更多國人能一起體驗並維護優質的自然休憩環境。

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