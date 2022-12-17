北檢頂樓升民進黨旗　 李正皓諷「扣屎盆」：按原則辦就不會鬧笑話

實習記者李密／台北報導

台北地檢署偵辦高虹安涉詐領立委助理費案，昨（16）日凌晨才諭令高虹安交保候傳，下午就傳出北檢頂樓國旗杆上，被人偷偷加掛了1面民進黨旗，引起軒然大波。對此，名嘴李正皓表示，民進黨旗掛在北檢旗竿就等於是「在民進黨跟北檢上面拉一泡屎。」北檢若有按照偵查不公開，證據掌握到哪辦到哪的原則，就不會像現在一樣成為笑話。

▲高虹安交保候傳後，北檢頂樓國旗杆上被人偷加掛民進黨旗。（資料照／記者劉昌松攝）



李正皓於節目《關鍵時刻》中表示，檢察官前期因為選舉不敢抓高虹安，怕抓了會影響選情，結束後怕會被人說輸不起，也不敢抓。但在開始抓的過程中，又被看清楚就是在賭，要賭看有沒有一槍斃命的證據。如果有，檢察官就變英雄，沒有就變狗熊。但檢方非常荒唐，居然沒去監控，也不知道高虹安桌機被拿去修。

另外，李正皓提到，高虹安男友李忠庭被視為「十惡不赦」的白手套，詐領助理費、在某基金會領50萬，最後竟可無保請回。李忠庭無保請回代表很多東西都是只有一方的證據，沒有原件。他表示「這件事是雷聲大雨點小」，檢方辦案辦的很荒唐，且高虹安沒有認輸，檢調大動作又沒找出一槍斃命的證據時，民進黨旗掛在北檢旗竿上，就等於是「在民進黨跟北檢上面拉一泡屎。」



李正皓說，掛旗子就是在諷刺北檢是民進黨開的，「勝者為王，敗者為寇。」而北檢不得不大動作的原因就是因民怨太大，選前不斷有資料從北檢流出，被媒體拿來使用，還被寫是「根據北檢掌握資料」，但北檢也沒有出面否認，到現在憤怒值壓不住，被質疑為何沒辦案，北檢只好硬著頭皮上場。

他認為，若有按照偵查不公開，證據掌握到哪辦到哪的原則，北檢也不會這麼慘。現在民進黨意見領袖都在痛罵北檢，北檢明明可選前辦案，不必等到都串供完才辦，或者就等25日就職後再辦，結果「前不著村後不著店」，12月15日辦，硬要辦也沒辦成，所以就成為笑話。