紙箱男孩麵包店老闆身分曝　「麵包界五月天阿信」曾助88災區重建

▲男童因為撿紙箱與麵包店結緣，時間一晃眼就是7年過去。（圖／安德尼斯烘焙坊 Boulangerie Anthonys授權）

記者陳韻如／綜合報導

桃園一名男童7年來到麵包店撿紙箱回收，直到最近親自花200買麵包的舉動，讓店長感動不已。事件曝光後，立刻引發網友熱議，而其實這間麵包店的老闆就是曾幫助88風災災區重建的知名烘焙師吳克己，他事後也在臉書上發文，會努力陪伴這名男童，「他以後一定會很有成就的，我們堅信著。」

▲麵包店幕後老闆，知名烘焙師傅吳克己 。（圖／翻攝吳克己臉書）

據了解，這名弟弟與父親、姊姊及祖父母同住，國小時就經常外出撿回收貼補家用，7年前他拉著沉重的推車來到這間麵包店詢問是否能撿走紙箱，當時店長見狀，立刻給了他一袋麵包，並告訴他隨時都可以過來吃。

時間一晃7年過去，男童上了國中一年級，15日晚間特地帶了200元回到麵包店買麵包，還告訴店長，「姐姐，我今天想跟你買麵包。你不要請我吃，你也很辛苦」，成熟的想法讓店長熱淚盈眶。

這起感人的故事曝光之後，立刻引發網友熱議，而其實這間麵包店的善舉可不只這一樁，背後的老闆就是有「麵包界五月天阿信」稱號的吳克己，他過去曾深入88風災災區，協助那瑪夏山區族人建麵包窯「願景窯」，並親自指導烘焙技術，還成立了「深山裡的麵包店」，使用在地小農食材純手工窯烤製作麵包，在當地一砲而紅。

▲深山裡的麵包店，願景窯（圖／ET資料照）

麵包店店長以及吳克己的善舉深受民眾讚賞，而吳克己昨（16）日也親自在臉書上發文表示，將會努力陪伴弟弟到高一，甚至是大一，「他以後一定會很有成就的，我們堅信著。」