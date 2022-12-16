日本通過新版安保3文件　明載擁有「反擊能力」

▲日本新版安保文件載明擁有「反擊能力」。（圖／JGSDF）

文／中央社

日本政府今天在臨時內閣會議上通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，內容載明將擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」，這是二次大戰後日本安全保障政策的大轉變。

日本產經新聞等媒體報導，日本政府今天在內閣會議上通過國家安全保障戰略（NSS）等新版的安保3文件，內容載明日本將擁有反擊能力（敵基地攻擊能力），從2026年度起將陸續部署長程彈道飛彈。

此外，從2023年度起的5年間防衛力整備經費（國防經費）將編列約43兆日圓，包含基礎建設等國防能力的補強預算在內，2027年度國防經費將達國內生產毛額（GDP）的2%。

安保3文件除了有國家安全保障戰略（NSS）之外，還有顯示防衛目標及達成方法的「國家防衛戰略」（現行的防衛計畫大綱）以及規範自衛隊體制及5年間經費等的「防衛力整備計畫」（現行的中期防衛力整備計畫）。NSS是2013年安倍晉三政府所擬定，這次是首度修訂。

新版安保文件中載明持續擴軍的中國是「空前最大的戰略挑戰」。內容指出，日本正面臨戰後最嚴峻且複雜的安全保障環境，而且以力量（包括軍事力、經濟力等）片面改變現狀的壓力增高。

日媒指出，這項看法是劍指中國、北韓。新版安保文件強調擁有反擊能力等防衛力增強的重要性，一連串政策將是安保政策的大轉變。從2023年度起5年間的防衛力整備經費將編列約43兆日圓，是現行（2018年內閣會議通過）5年計畫的約1.6倍。

日本讀賣新聞本月10日報導已掌握到新版日本國家安全保障的內容，在涉及台灣情勢部分載明「台灣海峽的和平與穩定，對國際社會和平、穩定及繁榮不可或缺」等文字。有關中國強化軍事施壓的台灣，日本政府認為「是共享基本價值觀的極為重要的夥伴及友人」，並主張兩岸關係「應站在和平解決立場上繼續致力相關對策」。

有關防衛力的增強，新版安保文件記載日本維持構築「多次元（多層面）統合防衛力」方針，但有必要增強防衛力，內容涵蓋太空、網路、電磁波等新領域以及陸海空。

不過，新版安保文件明確指出日本堅持專守防衛的態度，規範可以使用反擊能力的情況須符合「必要且最小限度的實力行使」等動武3要件。

新版安保文件也言及有必要因應網路戰、混合戰，將採行「機動性的網路防禦」，針對網路攻擊防患於未然。有關太空領域，日本將在航空自衛隊設立專門部隊，航空自衛隊的名稱將改為「航空宇宙自衛隊」。此外，為了擴大國防裝備出口，將重新研議「防衛裝備移轉三原則」的運用指針。