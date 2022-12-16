吳怡農不滿被稱「膿包」　他嗆「農寶怕熱」：有認真在選舉嗎？

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委補選參選人吳怡農16日上午發聲明，不滿國民黨文宣一再以「膿包」等字眼對他進行人身攻擊，認為國民黨主管言行如此不入流，自己完全不能接受。國民黨文傳會副主委黃子哲回嗆，民進黨立委吳思瑤委員罵準台北市長蔣萬安是「草包」、「蔣孬孬」、行政院長蘇貞昌罵國民黨鄭麗文委員「袂見笑」難道就很上流？

吳怡農今天到中山區松江市場掃街，對於藍營近期狂批其是「膿包」，吳怡農表明，選舉是嚴肅的事情，如果對自己提出的政見提不出有建設性的批評也就算了，但一直提出膿包字眼攻擊個人，「這是對我的污辱，也是對選民的不尊重，希望國民黨高層嚴肅看待這件事情，言行如此不入流，相信大部分選民都不能接受。」

黃子哲稍早在臉書發文表示，今天上午吳怡農批他的言行不入流，還發新聞稿罵他用低俗、卑劣的言語肆意攻擊，「可是怡農，我是星期三上午開的記者會，都已經第三天了，你才想起要回應我，這不只是膿包，看來連末梢神經也麻痺了！到底有沒有認真在選舉啦？！」

黃子哲提到，吳怡農所提出的包括松機遷移等諸多政見內容都相當的草率、不成熟，所以他以「膿包現象」來形容，必須加以檢視與治療，若吳怡農認為用「膿包」一詞不入流，那吳思瑤委員罵蔣萬安是「草包」、「蔣孬孬」、蘇貞昌罵鄭麗文委員「袂見笑」，難道就很上流？當時悶不吭聲，現在怎麼好意思回嗆？還是吳也加入「綠能你不能」的共犯結構？

黃子哲嗆，退輔會主委馮世寬還認證過吳怡農是「渣男」，吳是忘了還是害怕想起？吳怡農對「渣男」無感，只對「膿包」不滿，這是什麼「農忍雙標」？簡直荒謬可笑。

「進廚房就不要怕熱」，黃子哲酸，農寶怕熱的話，現在民進黨完全執政，趕快任命吳怡農當交通部長或國防部長那「松機遷移」或「國土防衛隊」等政見，便可立刻實現，就不用選的那麼辛苦了哦。

▲吳怡農不滿被稱「膿包」。（圖／記者林敬旻攝）