　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農不滿被稱「膿包」　他嗆「農寶怕熱」：有認真在選舉嗎？

▲▼國民黨召開「神主牌變鳥籠，是誰扼殺台灣民主公投？」記者會，記者會由文傳會副主委黃子哲、國民黨發言人林杏兒、國民黨發言人楊植斗、文傳會副主委林家興共同主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委補選參選人吳怡農16日上午發聲明，不滿國民黨文宣一再以「膿包」等字眼對他進行人身攻擊，認為國民黨主管言行如此不入流，自己完全不能接受。國民黨文傳會副主委黃子哲回嗆，民進黨立委吳思瑤委員罵準台北市長蔣萬安是「草包」、「蔣孬孬」、行政院長蘇貞昌罵國民黨鄭麗文委員「袂見笑」難道就很上流？

吳怡農今天到中山區松江市場掃街，對於藍營近期狂批其是「膿包」，吳怡農表明，選舉是嚴肅的事情，如果對自己提出的政見提不出有建設性的批評也就算了，但一直提出膿包字眼攻擊個人，「這是對我的污辱，也是對選民的不尊重，希望國民黨高層嚴肅看待這件事情，言行如此不入流，相信大部分選民都不能接受。」

黃子哲稍早在臉書發文表示，今天上午吳怡農批他的言行不入流，還發新聞稿罵他用低俗、卑劣的言語肆意攻擊，「可是怡農，我是星期三上午開的記者會，都已經第三天了，你才想起要回應我，這不只是膿包，看來連末梢神經也麻痺了！到底有沒有認真在選舉啦？！」

黃子哲提到，吳怡農所提出的包括松機遷移等諸多政見內容都相當的草率、不成熟，所以他以「膿包現象」來形容，必須加以檢視與治療，若吳怡農認為用「膿包」一詞不入流，那吳思瑤委員罵蔣萬安是「草包」、「蔣孬孬」、蘇貞昌罵鄭麗文委員「袂見笑」，難道就很上流？當時悶不吭聲，現在怎麼好意思回嗆？還是吳也加入「綠能你不能」的共犯結構？

黃子哲嗆，退輔會主委馮世寬還認證過吳怡農是「渣男」，吳是忘了還是害怕想起？吳怡農對「渣男」無感，只對「膿包」不滿，這是什麼「農忍雙標」？簡直荒謬可笑。

「進廚房就不要怕熱」，黃子哲酸，農寶怕熱的話，現在民進黨完全執政，趕快任命吳怡農當交通部長或國防部長那「松機遷移」或「國土防衛隊」等政見，便可立刻實現，就不用選的那麼辛苦了哦。

▲吳怡農前往地方向里長請益，會前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農不滿被稱「膿包」。（圖／記者林敬旻攝）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／磁磚9F掉落　30歲男慘遭爆頭亡
靈媒「世足冠軍」預言！　這隊註定會輸
快訊／下班注意！國3交流道5車追撞　回堵5公里
快訊／北市立委補選　3人登記均符資格
一開手機發現有200元！　3天內要用掉
省荷包了！「出示1畫面」千家餐廳內用75折起　火鍋、燒肉都有
世界盃？　太玄宮乩身再爆「踢飛祖廟金爐」
高虹安遭約談19hrs「便當只吃幾口」　超強律師團陣容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

吳怡農不滿被稱「膿包」　他嗆「農寶怕熱」：有認真在選舉嗎？

申請創黨2個月還沒通過！郭璽控：內政部刁難麻將最大黨備案

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

保護傘失效？高虹安立院會期遭搜索惹議　民眾黨團：游錫堃依法行政

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

準備開搶！五月天諾亞方舟10週年　一卡通復刻立體款首亮相

美國通過2023國防授權法案　外交部：密切關注NDAA款項落實情形

屏東縣長當選人周春米　公佈縣政團隊第一波人事名單

誓言2024大選必勝！　國民黨推出KMT棒球外套「象徵團結台灣」

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

吳怡農不滿被稱「膿包」　他嗆「農寶怕熱」：有認真在選舉嗎？

申請創黨2個月還沒通過！郭璽控：內政部刁難麻將最大黨備案

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

保護傘失效？高虹安立院會期遭搜索惹議　民眾黨團：游錫堃依法行政

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

準備開搶！五月天諾亞方舟10週年　一卡通復刻立體款首亮相

美國通過2023國防授權法案　外交部：密切關注NDAA款項落實情形

屏東縣長當選人周春米　公佈縣政團隊第一波人事名單

誓言2024大選必勝！　國民黨推出KMT棒球外套「象徵團結台灣」

台南學甲槍擊案供槍者落網　檢警證實槍手孔祥志「已偷渡出境」

Steam冬季特賣12／22開跑　年度最後一檔G胖收錢活動

台灣米其林預告「高性能電動車胎」PS EV明年上市　規格自19吋起

冬天這樣吃超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

批發商接阿根廷奪冠球衣訂單　買家付4成訂金「沒拿第一就不要了」

天津飼主染疫服藥睡著　狗狗誤食6顆「布洛芬」送醫催吐救不回

Jennie穿香奈兒專屬打造的「火辣芭蕾舞裝」！貼身剪裁藏不住傲人曲線

蝦仁膽固醇其實不高、優格沒有膳食纖維！「3營養迷思」你誤會幾個

出水9年的「台版鐵達尼故事」！　19世紀海上日常曝光

梧棲建築工地意外！同事9F吊料「磁磚掉落」　移工慘遭爆頭亡

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

政治熱門新聞

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

高虹安恐無法宣誓就職？　媒體人舉「這事」：馬上讓綠營血流成河

高虹安25日能順利就職？　柯建銘笑呵呵：都交保了還問白癡問題

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇怒轟蔡英文論文門

他曝「高虹安不會有事」：綠營側翼繼續崩潰吧

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

高虹安60萬元交保　新竹市民到場力挺

高虹安助理費案有先例？　媒體人節錄吳成典案判決：大家自行套用

高虹安遭爆論文被母校下架！他酸：雙喜臨門

傳接北市文化局長　蔡詩萍僅回一句話

王浩宇點高虹安1問題：天冷吃雞鴨

央行再升息　紓困就學貸款利息「政府繼續補貼」

更多熱門

相關新聞

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

北市立委補選　蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人登記均符資格

九合一大選結束後，緊接著登場的是市長當選人蔣萬安遺下的台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，受理登記期間計有蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇等3人申請登記，經中選會審定後3人皆符合資格，20日將由台北市選舉委員會辦理候選人姓名號次抽籤。

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

王鴻薇夫妻名下5筆房產　老公持35檔股票投資有心得　

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

吳怡農被嗆「膿包」怒了　國民黨：進廚房還怕熱？

吳怡農被嗆「膿包」怒了　國民黨：進廚房還怕熱？

吳怡農不滿藍諷「膿包」　王鴻薇舉韓國瑜「草包」回擊了

吳怡農不滿藍諷「膿包」　王鴻薇舉韓國瑜「草包」回擊了

關鍵字：

吳怡農黃子哲

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

遺體突垂直坐起來！修復師目睹嚇壞

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面