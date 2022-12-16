游錫堃才說「批准檢調」搜索高虹安　台北地檢署反駁：有通知即可

▲新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領立委助理費，15日遭檢調約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領立委助理費案，檢方15日前往高虹安位在立法院中興大樓10樓辦公室搜索，引爆政壇大地震，不過關於搜索前的程序踐行，傳出立法院長游錫堃與檢調說法不一。對此，台北地檢署16日表示，搜索高虹安的辦公室，依法通知游錫堃即可，事前並未寄函請求同意。

游錫堃15日接受媒體訪問時，被問到「高虹安辦公室遭到大動作搜索，北檢是何時發文給立院」，他回答「我們是法治國家，一切依法而治，有關檢察行政方面，他們依法通知，立院依法配合」。

對於秘書長報告時間，游錫堃回答，他沒有記那麼清楚，「秘書長林志嘉這兩天向我報告，也有簽呈給我，看了公文之後，這個都是依法，所以我就批依法辦理」。

不過游錫堃的說法，卻與台北地檢署認知不符。台北地檢署16日澄清「本署偵辦高姓被告涉嫌浮報助理費等案件，昨日（15日）上午係由檢察長先以電話通知立法院秘書長，請其陳報游院長後，再由院方人員引領執行人員前往高姓被告國會辦公室進行搜索，並無本署事先函請立法院同意搜索之事，特此澄清」。

根據刑事訴訟法第149條規定，「在政府機關、軍營、軍艦或軍事上秘密處所內行搜索或扣押者，應通知該管長官或可為其代表之人在場」。台北地檢署若要對高虹安位在立法院的辦公室進行搜索或扣押證物，實際上行前只要有通知高虹安的長官，也就是有通知游錫堃，即為合法，與游錫堃是否同意並無關聯。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完