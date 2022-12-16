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社會 社會焦點 保障人權

騙單純學生51萬...愛心蟑螂狡辯脫罪　法官判刑批「毀社會互信」

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

愛心蟑螂林佑駿、趙文誠利用民眾樂於助人的善念，在街頭隨機攔下外表年輕單純的學生，兜售愛心手環等商品，再由其他同夥加入搭訕，謊稱正跟對岸大學生比賽創業募資金額，鼓吹受害人出錢贊助他們贏得比賽，保證隔天還錢，2位受害人上當，各被騙走43萬5000元與8萬元，林、趙2人到案避重就輕，台北地院依加重詐欺取財罪各判刑2年與1年4月，可上訴。

年僅20多歲的林佑駿有約20次詐欺被判刑前科，堪稱「老司機」級的騙徒，還曾加入「中華民國築夢關懷生命協會」擔任帶班組長，該協會是合法立案社福團體，僱用大批學生上街募捐，2018年被查獲以合法掩護非法、將絕大部分善款朋分私吞，協會理事長林以禮被依《組織犯罪防制條例》等罪判刑3年9月，並須強制工作3年。

林佑駿在該案被判刑2年、緩刑5年，並於協會瓦解後，與協會同夥陳孝彰、江宜爵繼續以協會的手法行騙。2018年12月9日，林男中午在台灣大學新生南路側門，攔下1位大學生兜售愛心手環等商品，陳、江2人觀望受害人好講話，湊過來搭訕自稱3人都是大學生，兩岸大學生正比賽創業募資金額，贏者有獎金，但他們的額度還差一點點，鼓吹受害人出錢贊助。

林男3人聲稱，只要把錢借給他們清點、列印交易明細後，隔天就可歸還，受害人出於好意想幫忙，當天就領14萬元交給3人，隔天相約碰面後，受害人不但沒拿回錢，還又提領14萬5000元給陳、江2人補足募款缺額，第3天（11日）雙方碰面時，受害人第3度受騙，再借15萬元給陳、江2人，之後林男3人失聯並封鎖受害人的通訊軟體帳號，受害人才知上當。

林男另與趙文誠及1名在逃共犯，於2019年2月10日晚間7點多，在北市西門町由趙男攔下1位學生兜售文藝作品，見受害人掏1000元購買，林男2人隨即上前，和趙男一搭一唱謊稱3人也是學生，正參加1項募款比賽，若拿到第一名就有獎金可用來開店，且當天就是比賽最後1天，鼓吹受害人出錢贊助，保證隔天就還錢。

受害人答應幫忙，到ATM領錢時被3人看到餘額，遭3人糾纏哄騙1個小時，4度提領共8萬元給3人，結果同樣被林男3人封鎖通訊軟體帳號斷絕聯繫，才知受騙。

詐欺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲愛心蟑螂利用民眾樂於助人的善念行騙，法官批騙徒毀壞社會互信基礎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳男與江男先被查獲，被依加重詐欺取財罪判刑各1年3月與1年1月定讞。林男到案辯稱騙第1位受害人時，他走到旁邊沒參與，騙第2位受害人時，在逃的共犯只是剛好來聊天，林男目的是要規避3人以上共犯詐欺，法定刑責將從普通詐欺取財罪的5年以下徒刑，提高為加重詐欺取財罪的1年以上、7年以下徒刑。

趙男到案也辯稱，林男騙第2位受害人時，他走到旁邊繼續兜售商品，頂多構成普通詐欺取財罪。

法官不採信2人狡辯，批2人利用民眾的愛心與社會對學生的善心行騙，造成社會互信基礎被毀、衍生嚴重社會問題，且2人前科累累，還做過強迫推銷愛心筆的工作，素行均極為不良，據此依加重詐欺取財罪判林男2年徒刑、趙男1年4月徒刑，並沒收犯罪所得各12萬2000元與2萬7000元，可上訴。林男因15件詐欺罪陸續判刑定讞，日前被高院裁定應執行5年徒刑，已入監。

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