傳泰國王室「幾天內」宣布長公主死訊！　提幫功王子從德國趕回

▲泰王瓦吉拉隆功與長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）14日突然心臟病發作，泰國王室聲明證實，公主目前已經失去意識，但未提及是否死亡。長期關注泰國皇室的英國記者馬歇爾則指出，皇室在幾天內就會宣布公主的死訊，提幫功王子與朱拉蓬公主正在趕回國。

▲英國記者馬歇爾指出，泰國王室在幾天內就會正式宣布公主的死訊。（圖／翻攝自推特）



長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）獲得內部人士消息，在推特上發文指出，泰國王室在幾天內就會正式宣布公主的死訊，目前泰王么妹朱拉蓬公主（Chulabhorn）正在從日本趕回泰國，提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）也安排從德國返泰途中。

▲▼泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）。（圖／ Thai Royal Office、美聯社 ）



泰國王室宮務處15日發出聲明，證實長公主14日傍晚在陸軍位於呵叻府（Korat）巴衝地區（Pak Chong）訓練即將參加國際比賽的犬隻，結果突然心臟病發失去意識，立即被送往巴衝娜娜醫院（Pak Chong Nana Hospital）治療，接著由直升機送往曼谷朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital），目前仍失去意識，但未宣布是否死亡。

帕差拉吉帝雅帕是泰王與元配頌莎瓦麗（Somsawali）唯一的孩子，她從美國康乃爾大學取得法學碩士和博士，曾任泰國駐奧地利大使；在提幫功王子患有自閉症的情況下，帕差拉吉帝雅帕公主被外界認為，不僅在未來可能親自攝政，還可能登上王位成為泰國女王。

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