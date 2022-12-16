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大陸 大陸焦點 特派現場

威脅要砍斷「張貼民主海報」的同學雙手　大陸留學生被FBI逮捕

▲▼中國留學生涉嫌跟蹤威脅支持「白紙運動」同學 。（圖／翻攝自微博）

▲中國留學生吳曉磊涉嫌跟蹤威脅支持「白紙運動」同學 。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

美國一名25歲的中國留學生涉嫌在網上威脅、跟蹤大陸的民主運動支持者，被美國聯邦調查局（FBI）逮捕後，14日在波士頓聯邦法庭出庭。該留學生曾恐嚇稱，「再貼，我就把你這混蛋的手砍下來。」他還威脅，已將對方的行為舉報，「公安機關會去問候你的家人。」

美國馬薩諸塞州地區檢察官辦公室在官網上公布，該學生是中國公民，在柏克萊音樂學院就讀期間一直住在波士頓，他因對一名張貼支持民主運動傳單的同校生進行了威脅和騷擾，被指控跟蹤騷擾罪，面臨最高5年監禁和最高25萬美元的罰款。

該辦公室透露，疑犯是25歲的吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯）是波士頓柏克萊音樂學院的學生。今年10月22日，有人在波士頓柏克萊音樂學院校園內或附近張貼了一張傳單，上面寫著「與中國人民站在一起」，以及「我們要自由」和「我們要民主」。其後，吳曉磊通過微信、電郵和Instagram，針對張貼傳單的同校生進行了一系列的威嚇。

吳曉磊曾對受害人聲稱，「再貼，我就把你這混蛋的手砍下來。」他還告訴對方，已將對方的行為告知中國的公安機構，中國的公安機構將「問候」受害人的家人。

此外，吳曉磊還被指稱唆使他人打聽受害人的住處，並公開發布受害人的電郵地址，希望他人在網上辱罵受害人。

美國馬薩諸塞州地區檢察官辦公室表示，「美國司法部將始終捍衛自由言論和政治表達的權利。但我們認為，吳先生的威脅和騷擾行為並不是自由言論，相反，這是企圖壓制和恐嚇活動人士表達反對中國的觀點。」

美國聯邦調查局波士頓分局特別主管波納沃倫塔（Joseph R. Bonavolonta）說，「這種行為特別令人不安，完全違背了我們國家的民主價值觀。」

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