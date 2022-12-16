印中邊境「官兵棍棒互毆片」瘋傳！　專家曝2國關係恐迅速惡化

記者吳美依／綜合報導

印度與中國9日再爆邊境衝突，雙方軍隊近距離激戰的畫面13日起也在社群媒體流傳，儘管該影片被證實並非近期拍攝，卻仍突顯2國緊張關係持續。印度智庫「政策研究中心」研究員辛格（Sushant Singh）表示，「這表明了，若雙方緊張關係未獲緩解，事情會多麼迅速地惡化。」

影片中，雙方軍隊湧入山區小徑，儘管起初被低矮鐵絲網分隔兩側，但印度官兵不斷扔擲石塊及磚頭，或者使用木棍及水管製成的臨時武器攻擊，而眾多解放軍也手持長棍對峙。最後，鐵絲網倒塌，印度軍隊猛烈推進，解放軍也翻過矮石牆撤離，讓印度部隊發出一陣歡呼。

▲印中官兵持木棍及金屬棒互毆的畫面在網路瘋傳。（圖／翻攝自YouTube）

多名專家指出，畫面背景是一片綠油油的山地，也沒有任何可見積雪，顯然不是在冬天拍攝。一名熟悉邊境衝突的現役印度軍官認為，這部影片於2021年9月28日攝於印度山區阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）的印中「實際控制線」（LAC）附近。他說，由於雙方對邊境的認知不同，但都會沿著實際控制線巡邏，因此越境行為經常發生。



印度國防部證實，印中軍隊9日在阿魯納查邦達旺縣發生邊境衝突。印度指控，解放軍試圖越過邊境，他們阻攔後雙方爆發肢體衝突。中國則聲稱，他們的例行巡邏遭印軍非法越線攔阻。

CNN寫道，儘管該報無法獨立核實影片真偽，也尚不清楚由誰拍攝或流出，但這段畫面確實替2個亞洲大國之間長期醞釀的領土緊張關係提供罕見洞察。