尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳　2人心冷離家「預言這件事」

▲人妻臨走前警告婆婆，「妳會後悔。」（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

婆媳問題已讓人頭痛，若加上其他親戚攪局，恐怕會讓家庭關係緊張。一名人妻抱怨，婆婆總是偏心小叔，甚至偷偷把房子過戶給小叔的妻子，讓她與老公超心寒；離開家前，她一問才知，原來都是弟媳在挑撥，「我只告訴婆婆，總有一天妳會後悔。」

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，婆婆把大家同住的公寓私下過戶給小叔的妻子，但房貸明明老公也有繳，而他們這邊直到看到房屋稅單才知房子已變弟媳的名字；不僅如此，去理論的時候，婆婆還說房子是她的名字，她要賣給誰不需要經過任何人同意，賣多少也不關你們的事，讓他們真的超心寒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻透露，與老公之後搬出來，不願再與婆家聯繫，也堅持不給婆婆新家地址，「先生跟我說以後那一家子完全不關我們的事，房子給誰就給誰養，他們要就全給他們。」

事實上，人妻也鬆了一口氣，「在我們要搬離那個家前，我問婆婆，我們夫妻到底是做了什麼事，讓妳看我們這麼不順眼、刺眼，婆婆就劈哩啪啦說弟媳跟她說了一堆有關我們夫妻的事，結果全是無中生有，我只告訴婆婆，總有一天妳會後悔。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「黑化後，人生從此開心自由」、「沒同住是最好的選擇，避免是非，更可以活更久」、「恭喜，真的是太好了」、「為什麼要提醒她啦，讓她一直活在幻想裡不是很好嗎」。

延伸閱讀

▸ 媽逼穿「卡通兒童內褲」…20歲男怒爭取「內褲自主權」 大吵被賞2巴掌痛哭

▸ 手插針頭「巧遇」警巡簽 男交「粉末」辯：是胰島素

▸ 「內褲區停27秒」摸外套被當賊 他獲不起訴…要UNIQLO道歉：終身拒買