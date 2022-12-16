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抗寒流！星級飯店嗑火鍋「贈阿根廷魷魚」　吃飽追世足嗨翻周末

▲高雄福華大飯店Smile One精緻涮涮鍋推出世足套餐 。（圖／福華大飯店提供）

▲高雄福華大飯店Smile One精緻涮涮鍋推出世足套餐 。（圖／福華大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

今晚鋒面通過後，寒流接力報到，全台溫度驟降，最低下探6度，這時最適合吃熱呼呼的火鍋來暖身。高雄福華大飯店推出世足單人套餐，內用加贈炸阿根廷魷魚乙份，讓消費者爽嗑完火鍋後，迎接緊張的世足季冠軍賽，為支持的隊伍加油。

2022卡達世界盃足球賽將進入決賽，本週六晚間11點季軍戰克羅埃西亞對摩洛哥，週日晚間11點冠軍戰則是力拚2連霸的法國對戰阿根廷。

▲高雄福華大飯店Smile One精緻涮涮鍋推出世足套餐 。（圖／福華大飯店提供）

▲內用就送炸阿根廷魷魚乙份。（圖／福華大飯店提供）

高雄福華大飯店即日起至12月30日推出「瘋世足」餐飲優惠，30樓高空賞景的Smile One精緻涮涮鍋以世足參賽國家特色推出全新單人套餐。「亞洲套餐」以日本A5黑毛頂級和牛板腱搭配壽喜燒湯底及伊佐小町清酒，「美洲套餐」則是以美國雪花牛搭配墨西哥Corona啤酒，「歐洲套餐」更是以海陸食材搭配波爾多紅酒。活動期間內點用足球套餐，再加贈酥炸阿根廷魷魚一份。

▲▼築間餐飲推出點數加碼贈，消費滿100元可獲得1點，最低3點就可兌換免費餐點。（圖／築間餐飲提供）

▲築間餐飲推出點數加碼贈，消費滿100元可獲得1點，最低3點就可兌換免費餐點。（圖／築間餐飲提供）

力抗寒流，築間餐飲集團也推出「抗寒活動」，12月16日至18日於旗下餐飲品牌（築間幸福鍋物、燒肉Smile、有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題）消費，會員點數加碼多送50%，內用、外帶皆可累計。

築間餐飲集團表示，消費滿100元可獲得1點，最低3點就可兌換免費餐點（需點一份套餐方可兌換，以此類推，全台門店皆適用），免費兌換的內容相當豐富，從海鮮到肉品，牛、雞、豬、羊肉都有，吃的到美國濕式熟成霜降牛及松阪豬，單點價值最高420元，相當於一份主餐，而鍋物、烤物依品牌不同，提供對應肉品。吃到飽品牌，有之和牛鍋物放題及本格和牛燒肉放題，則可直接折抵現金，每桌最高可折抵150元，相當超值。

▲▼築間餐飲推出點數加碼贈，消費滿100元可獲得1點，最低3點就可兌換免費餐點。（圖／築間餐飲提供）

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