載女友返家自摔撞路燈亡　曾執導「高中畢業歌MV」奪全國冠軍

記者邱中岳／台北報導

北市中正區在15日晚上9時許，1名男女雙載騎車行經中山南路、愛國西路口，卻不慎自撞，騎士當場沒有呼吸心跳，送醫搶救宣告不治，後座女乘客則四肢擦挫傷，暫時沒有生命危險，據悉，死者為新店人，就讀高中時曾經與同學共同指導畢業歌曲奪得全台冠軍。

▲情侶雙載返家不慎衝路邊撞倒路燈，男友不慎重摔身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，18歲的俞姓機車騎士，在15日晚上9時許，載著19歲的蔡姓女友準備返回新北市的家中，在騎車行經中山南路往北時，卻不慎撞上路緣，整台機車撞倒路燈後翻覆，2人重摔倒臥地面。

▲情侶騎車重摔男友亡，曾執導畢業歌MV奪全國冠軍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消到場後發現，俞姓機車騎士已經沒有呼吸心跳，經過送往台大搶救後仍宣告不治，蔡姓女友則是四肢擦挫傷，暫無生命危險，警方目前排除酒駕可能。

據了解，當時2人準備返回新北住處，但因車禍導致俞姓男友不慎重摔倒地，送醫搶救後不治，身亡的俞男多才多藝，在高中時就曾經與同學共同執導畢業歌曲，奪得全台冠軍。

高中畢業後如願考上世新大學圖文傳播學系，對於拍照、攝影有著高度的熱誠，但卻在15日載女友返家時發生意外身亡。