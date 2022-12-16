凌晨開國道送水果疑精神不濟　大貨車自撞護欄害6後車變榨汁機

▲大貨車於國道3號草屯中興路段自撞，載運的柳丁及橘子等貨物散落於雙向車道。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

劉姓男子今天凌晨駕駛大貨車自國道3號北上，行經草屯、中興路段時，疑因精神不濟而自撞內側護欄，導致載運大量柳丁、橘子等水果散落於雙向車道，後方6台車輛先後輾過受損，所幸無人受傷，相關單位花費近3小時才完全恢復南北雙向交通，詳細事故原因和肇責由警方釐清中。

國道七隊名間分隊指出，16日凌晨1時4分許獲報，於國道3號北向219公里發生車禍，隨即派員到場處理，發現一輛大貨車停放在路肩，但車身後方路面滿地都是柳丁和橘子，原來是大貨車不慎自撞內側護欄後，車斗上所載運的大批塑膠籃內水果貨品不堪撞擊而沿路灑落近百公尺車道，連南下車道都被波及。

警方指出，大量散落物造成南向多車道及北向內側車道一度封閉，並有6輛自小客車輾壓受損，所幸無人員受傷，最後於凌晨3時52分完全排除、恢復通車；經檢測駕駛劉姓男子（37歲）酒測值為零，詳細事發經過及原因仍待進一步調查釐清。

國道七隊呼籲，如用路人必須於夜間或清晨行駛國道，因行車風險較高，請務必衡量自身狀況，如精神狀況不佳，請至各24小時服務區駕駛人休息室短暫休憩後再出發，避免疲勞分心、精神不濟。