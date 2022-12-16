　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】時尚品味名媛款禮盒　全台口味最多最齊全的曲奇餅乾

▲▼貴婦,名媛,送禮,SweetsPURE,伊莎貝爾,曲奇。（圖／,伊莎貝爾提供）

▲漂亮精緻的雙層禮盒及手工蝴蝶結，更增添與眾不同的美感，一直是台中七期貴婦及名媛送禮首選。

圖、文／伊莎貝爾提供

2022年奪下台中市台中好甜『熱門甜品組』最佳創意設計獎項的SweetsPURE，以耀眼奪目的招牌曲奇搭配各式禮盒，呈現時尚盒中盒的概念。其中閃耀著鑽石光芒的『璀璨之星』禮盒，是店內詢問度破表的推薦伴手禮；另一款能裝入幸福曲奇與滿滿手工餅乾的『繁花似錦』與『儷影成雙』雙層禮盒，更是重量級送禮首選。所有精品禮盒上象徵幸福封印的手工蝴蝶結，更增添與眾不同的價值美感，一直是台中七期貴婦及名媛送禮首選。

熱銷經典款，奶油原味、可可、伯爵茶是鐵粉必選，而日本迷鍾愛的京都抹茶及春天限定的櫻花鹽之華也是秒殺必購，品牌更破天荒將歐洲餐桌上的高級食材「松露」加了進來，也有義大利人每日不可或缺的香醇咖啡與濃郁起司。而新人最愛的浪漫玫瑰花口味及小朋友愛不釋手的草莓口味更是吸睛，加上在地日月潭紅茶、極品奶茶口味，也是每每上市就銷售一空。

最令人期待的季節限量『夾心曲奇』和『獨家雙拼曲奇』，都是老饕行家的美食名單。今年年底，更隆重推出『曲奇走走-環遊世界』系列，外盒上展現出世界知名旅遊景點與萌到不行的可愛小動物，內裝全台唯一，烏魚子香蔥與異國風情PIZZA風味大PK，更是掀起一波波搶購熱潮。2023年節禮盒早鳥優惠85折起熱情開跑！幸福翩翩的法式優雅盡在SweetsPURE。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／吳怡農與嫩妻差10歲　名下存款4289萬
火辣正妹團被抓了！　還放天燈祈月月百萬
KID「1天內決定帶孕妻飛日本」！　一抵達就出狀況：不知怎辦
中印邊境爆衝突　「官兵棍棒互毆片」瘋傳
驚安殿堂唐吉訶德「企鵝」畢業喊掰！　官方吉祥物換成「它」
快訊／UNIQLO道歉了！　誤會客人偷內褲
快訊／鋒面通過　2縣市大雨特報
撿紙箱、拿免費麵包7年…國一弟突拿出200元　店長眼眶濕了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

巧克力控等到了！　超濃「畬室巧克力霜淇淋」超商限定吃

【廣編】UNIQLO首度進軍元宇宙　三大台灣NFT藝術創作者UTme!歲末「衣」起團聚

【廣編】白髮老是常出現？日雜11款白髮染髮劑大比拼「第一名」台灣買得到

【廣編】時尚品味名媛款禮盒　全台口味最多最齊全的曲奇餅乾

裡面真的不是米！超Q復古米袋「打開是滿滿餅乾」　超商獨家販售

辦年貨了！超商開賣「獨家年菜、春節禮盒」　好想兔大頭側背桶超Q

穿上秒變S級翹臀！「撞色褲」成網紅藏肉、長腿穿搭單品

省荷包了！「出示1畫面」千家餐廳內用下殺75折起　火鍋、燒肉都有

開囤了！超商連3天搶「23元大杯美式」　可以寄杯、無兌換期限

跟進麥當勞喊漲？各大連鎖速食業者回應了　「這2家」不漲價

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

花蓮發生規模6.2地震　最大震度5級

巧克力控等到了！　超濃「畬室巧克力霜淇淋」超商限定吃

【廣編】UNIQLO首度進軍元宇宙　三大台灣NFT藝術創作者UTme!歲末「衣」起團聚

【廣編】白髮老是常出現？日雜11款白髮染髮劑大比拼「第一名」台灣買得到

【廣編】時尚品味名媛款禮盒　全台口味最多最齊全的曲奇餅乾

裡面真的不是米！超Q復古米袋「打開是滿滿餅乾」　超商獨家販售

辦年貨了！超商開賣「獨家年菜、春節禮盒」　好想兔大頭側背桶超Q

穿上秒變S級翹臀！「撞色褲」成網紅藏肉、長腿穿搭單品

省荷包了！「出示1畫面」千家餐廳內用下殺75折起　火鍋、燒肉都有

開囤了！超商連3天搶「23元大杯美式」　可以寄杯、無兌換期限

跟進麥當勞喊漲？各大連鎖速食業者回應了　「這2家」不漲價

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

高雄跨年跨2次！夢時代場再曝4重磅卡司　粉絲嗨：會不會太夢幻

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」發雞排！謝票地點、時間曝光

冬天一來「全身長滿貓」　奴才躺沙發被當人體暖爐笑：快被熱死

巧克力控等到了！　超濃「畬室巧克力霜淇淋」超商限定吃

火辣正妹「養、套、殺」　放天燈祈月月百萬！成軍數月吸上千萬

不只掌摑女信徒！太玄宮乩身再爆踢飛祖廟金爐　 網虧「世界盃」

動力不足！台鐵自強號爬不上坡卡半途1小時　「7列車被延誤」

【廣編】UNIQLO首度進軍元宇宙　三大台灣NFT藝術創作者UTme!歲末「衣」起團聚

被問支持梅西或姆巴佩？　內馬爾這樣回應

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

消費熱門新聞

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

超商3款咖啡新品！限時買1送1爽喝

跟進麥當勞喊漲？各大連鎖速食店回應

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

速食店限時5天「小華堡免費送」

穿上秒變S級翹臀！「撞色褲」成網紅藏肉、長腿穿搭單品

東森廣場好吃好逛盛大開幕　消費不限金額換美食

超商今天搶喝「中杯拿鐵買3送3」

3M熱飲機變頻加熱更便利　省電還能顧荷包

超商限時3天搶喝「23元大杯美式」

超商獨家復古米袋「打開是滿滿餅乾」

出示1畫面全台千家餐廳內用下殺75折起

更多熱門

相關新聞

年節收「一物」代表對方最在乎自己？

年節收「一物」代表對方最在乎自己？

「哪些禮盒收了最滿意？」這個問題在網路上是萬年老哏題，有網友認為「最沒有雷點」的無非就是以養生為取向的禮盒了，例如適合在過年期間解膩的養生醋飲、講求養顏美容的甜湯禮盒，當然還有方便食用的堅果零食，由於可替代其他重口味的零食，加上長期以來營養師的推薦，因此更受到網友讚許。

貴婦打3年牛奶針丟命！整形名醫判賠632萬

貴婦打3年牛奶針丟命！整形名醫判賠632萬

美魔女「遇渣男求平靜」攏是假！警拳頭硬了

美魔女「遇渣男求平靜」攏是假！警拳頭硬了

坤達多層項鍊搭西裝帥出新高度

坤達多層項鍊搭西裝帥出新高度

稱1年送禮3萬「可找名醫開刀」！集資信曝　台大醫院回應了

稱1年送禮3萬「可找名醫開刀」！集資信曝　台大醫院回應了

關鍵字：

貴婦名媛送禮SweetsPURE伊莎貝爾曲奇

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

遺體突垂直坐起來！修復師目睹嚇壞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面