【廣編】時尚品味名媛款禮盒　全台口味最多最齊全的曲奇餅乾

▲漂亮精緻的雙層禮盒及手工蝴蝶結，更增添與眾不同的美感，一直是台中七期貴婦及名媛送禮首選。

圖、文／伊莎貝爾提供

2022年奪下台中市台中好甜『熱門甜品組』最佳創意設計獎項的SweetsPURE，以耀眼奪目的招牌曲奇搭配各式禮盒，呈現時尚盒中盒的概念。其中閃耀著鑽石光芒的『璀璨之星』禮盒，是店內詢問度破表的推薦伴手禮；另一款能裝入幸福曲奇與滿滿手工餅乾的『繁花似錦』與『儷影成雙』雙層禮盒，更是重量級送禮首選。所有精品禮盒上象徵幸福封印的手工蝴蝶結，更增添與眾不同的價值美感，一直是台中七期貴婦及名媛送禮首選。

熱銷經典款，奶油原味、可可、伯爵茶是鐵粉必選，而日本迷鍾愛的京都抹茶及春天限定的櫻花鹽之華也是秒殺必購，品牌更破天荒將歐洲餐桌上的高級食材「松露」加了進來，也有義大利人每日不可或缺的香醇咖啡與濃郁起司。而新人最愛的浪漫玫瑰花口味及小朋友愛不釋手的草莓口味更是吸睛，加上在地日月潭紅茶、極品奶茶口味，也是每每上市就銷售一空。

最令人期待的季節限量『夾心曲奇』和『獨家雙拼曲奇』，都是老饕行家的美食名單。今年年底，更隆重推出『曲奇走走-環遊世界』系列，外盒上展現出世界知名旅遊景點與萌到不行的可愛小動物，內裝全台唯一，烏魚子香蔥與異國風情PIZZA風味大PK，更是掀起一波波搶購熱潮。2023年節禮盒早鳥優惠85折起熱情開跑！幸福翩翩的法式優雅盡在SweetsPURE。